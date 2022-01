Selvom kulturlivet snart får mulighed for at få hjulene til at køre rundt med den forestående genåbning, så har nedlukningen sat sine spor.

Det fortæller man ved Studenterhus Odense.

»Lige nu har vi som alle andre kulturinstitutioner lukket, og vi har været ramt af restriktioner i næsten to år. Det betyder, at vi overhovedet ikke har samme kontakt med hverken de studerende eller de frivillige,« siger Anja Følleslev, der er daglig leder.

Hos studenterhuset mangler der hænder, og situationen er alvorlig, lyder det fra den pressede leder.

»Det her er jo et sted, hvor studerende kan mødes og være sammen om kultur, sociale eller faglige arrangementer. Det er i høj grad drevet af frivillighed, men lige nu er det bare svært at finde frivillige.«

Tallene alene taler deres tydelige sprog. Normalt er der 70 til 80 frivillige tilknyttet Studenterhus Odense, men i denne periode er der til sammenligning kun 20 frivillige.

Det er et billede på en generel tendens, som de oplever i studenterhuset. Det forklarer Anja Følleslev.

»Det er som om, at de studerende er mere tilbageholdende med at komme hos os. Mange har måske vænnet sig til at mødes på en anden måde, og nogle er måske også kommet videre i livet.«

»Alt i alt går studerende bare ikke i lige så høj grad ud, som de gjorde for to år siden.«

Faktisk står det så skidt til, at de ikke ved, om det vil være muligt at kunne åbne i denne omgang. Det er nemlig ikke sikkert, at man vil kunne få vagtplanen til at hænge sammen, lyder det fra Anja Følleslev.

»Vi føler, at vi er banket fuldkommen tilbage til begyndelsen. Vi gør naturligvis rigtig mange ting for at gøre opmærksom på os selv, men det er som at starte helt forfra.«

Søndag 16. januar får teatre, biografer, spillesteder, konferencesteder, udendørs kulturoplevelser, museer, akvarier, højskoler, kirker og indendørs sportsarrangementer lov til at åbne. I nattelivet må man dog vente på lidt endnu.