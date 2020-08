Mandag er det forbi med rabatter for 186,5 millioner støttekroner til danske kultur- og foreningsoplevelser. Danskerne er blevet hjemme denne sommer og har udforsket kongerigets kultur på ny.

Det skyldes i høj grad regeringens sommerpakke. En pakke, der blandt andet har været med til at sænke entrebilletter til det halve af prisen.

Flere kulturinstitutioner melder derfor nu om rekordbesøg denne sommer. En af dem er ARoS Aarhus Kunstmuseum.

»Vi har absolut set en meget positiv udvikling denne sommer med den mest besøgte måned i museets historie,« siger Jens Henrik Daugaard, pressemedarbejder i ARoS til B.T.

ARoS Aarhus Kunstmuseum. Foto: Henning Bagger

De jubler over at have smadret deres tidligere besøgsrekord med over 40.000 besøgende. Jens Henrik Daugaard vurderer, at flere faktorer spiller ind i de vilde besøgstal.

»Vi har ikke mulighed for at vide om det er prisen, det dårlige vejr eller det at folk er blevet hjemme. Det er nok en kombination af de tre, fortæller han.«

Bedst som danskerne har vendet sig til tilbudspriserne, så forsvinder de.

Nu kommer uvisheden om, hvad der skal ske når priserne bliver skudt i vejret.

»Vi går ud af sommerferien nu og det betyder et fald i besøgstallene. Hvordan tilbagevenden til de normale priser kommer til at påvirke os, har jeg ingen ide om,« siger Jens Henrik Daugaard.

Også naturoplevelser som Knuthenborg Safaripark har nydt godt af rabatordningen. De har mærket en stigning på antallet af besøgende på hele 30 procent siden maj måned.

»De billigere entrebilletter har helt klart påvirket det flotte besøgstal,« fortæller kommunikationschef for safariparken Camilla Ellehammer Haxgart.

Samtidigt tilskriver hun æren for stigningen i tallene til pensionerede cirkuselefanter, som i år flyttede ind i parken.

»De har været lidt af tilløbsstykke,« fortæller hun.

De pensionerede cirkuselefanter i Knuthenborg Safaripark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Knuthenborg Safaripark melder allerede om færre besøgende i denne uge i forhold til den forrige.

Det skræmmer dog ikke Camilla Ellehammer Haxgart, at de går ind i en uvis tid efter sommerpakken.

»Jeg frygter ikke mandag. Det kommer forhåbentlig til at gå som alle andre år.«

Kulturminister Joy Mogensen har indkaldt til forhandlinger om hjælp til kulturlivet, og om hvorvidt der skal en ny pakke på bordet eller ej.