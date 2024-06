Efter branden i Børsen skal kunstgenstande i private hjem sikres med værdiredningsplaner.

Der skal fremover laves værdiredningsplaner i tilfælde af brand i private ejendomme.

Det fortæller kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) på et pressemøde ved Nationalmuseets magasiner i Vinge.

Her gives en status på den kunst og kulturarv, der blev reddet ud af Børsen i forbindelse med branden den 16. april 2024.

- Hvis man i dag får støtte fra staten som museum, så er man tvunget til at have en værdiredningsplan. Men der er rigtig meget kulturarv, der er på private hænder.

- Det er sund fornuft at opfordre mennesker, der ejer værdifuld kunst, til at have en redningsplan, siger Jakob Engel-Schmidt.

Ud over kulturministeren var også Brian Mikkelsen, som er administrerende direktør i Dansk Erhverv, der før branden havde til huse i Børsen, og direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev med til pressemødet.

En værdiredningsplan - eller brandredningsplan - er en plan over, hvilke genstande der skal reddes først i tilfælde af brand, samt hvordan redningen skal forløbe.

Slots- og Kulturstyrelsen vil række ud til ejerne og stille sig til rådighed til at hjælpe med at lave værdiredningsplanerne, fortæller ministeren.

Men borgere, der selv vurderer, at de har en kunstgenstand af særlig national betydning, opfordres også til selv at række ud til ministeriet.

Dertil vil kulturministeren igangsætte et samarbejde med social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at opdatere brandreglerne på området og styrke brandsikkerheden i fredede og historiske ejendomme.

I alt 350 af Børsens kulturgenstande blevet reddet ud, hvilket svarer til omkring 95 procent af alle kunstgenstandene på Børsen.

På Nationalmuseets magasin i Vinge er 170 malerier opmagasineret. Heraf er omkring 100 malerierne blevet beskadiget under branden.

På grund af brandslukningen er der i de fleste tilfælde tale om vandskader, fortæller direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev.

- Men alt taget i betragtning er der blevet reddet langt mere, end man kunne overhovedet forestille sig i sådan en situation, siger han og tilføjer, at det blandt andet skyldes indsatsen fra folk på gaden og beredskabet.

Det ikoniske maleri "Fra Københavns Børs", der blev malet af skagensmaleren P.S. Krøyer i 1895, skal fremover udlånes til Skagens Museum, fortæller Brian Mikkelsen på Pressemødet.

De resterende kunstgenstande og malerier skal på sigt tilbage i Børsen, tilføjer han.

Dog lykkedes det ikke at redde en håndfuld kunstgenstande fra den brændende bygning.

Både et maleri af kong Christian IV, der er lavet af P.S. Krøyer, og en kopi af Thorvaldsens statue af den danske konge var for tunge til at blive båret ud.

