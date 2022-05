Det er sjældent, at et museum laver en hyldestudstilling for mennesker, som stadig lever.

Men det er præcis det, der sker, når Kystmuseet Bangsbo i Frederikshavn slår dørene op fredag.

Og omdrejningspunktet for den store ære?

Ja, det er ingen andre end duoen Sussi og Leo.

Sussi og Leo spiller på kræmmermarkedet på Humlum Camping søndag 7. august 2011. (Foto: Johan Gadegaard/Scanpix 2011) Foto: Johan Gadegaard Vis mere Sussi og Leo spiller på kræmmermarkedet på Humlum Camping søndag 7. august 2011. (Foto: Johan Gadegaard/Scanpix 2011) Foto: Johan Gadegaard

»Det er da rigtig dejligt, at der er nogen, der synes, at vi er det værd,« siger Sussi til B.T. og fortsætter grinende:

»Selvom Leo sagde her den anden dag, at det er lidt specielt, for vi lever jo endnu, og han føler sig altså ikke lige så gammel som grauballemanden.«

Parret har været i spotlyset i mere end 50 år, og det er da netop også i anledning af det jubilæum, at museet har valgt at sætte udstillingen op – med lidt forsinkelse, på grund af corona.

Og i de 50 år, er de blevet kaldt lidt af hvert. Kitsch, kult, dårlig smag, grimme, nyskabende.

Om parret er det ene eller det andet, afhænger nok af, hvem man spørger, men Sussi selv har et godt bud på, hvorfor folk alligevel – på trods af alle de grimme ord – bliver ved med at dukke op til deres koncerter.

»Vi vil folk rigtig meget. Det vil vi virkelig. Og vi er glade for, at der er folk, der så også vil os,« siger hun, og glæder sig til selv at opleve udstillingen.

»Det bliver rigtig spændende. Vi har ikke selv set det endnu, men jeg er sikker på, det nok skal blive rigtig sjovt.«