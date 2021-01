En del - primært ældre - borgere er fritaget for at være tilknyttet digital post og e-boks, fordi de ikke har en computer og typisk kke har adgang til internettet.

Derfor får de i stedet informationer fra myndighederne tilsendt som et papirbrev i postkassen.

Men det har givet stor forvirring og på det nærmeste telefonstorm i flere kommuner i netop disse dage, hvor mange ældre borgere får tilbud om at blive vaccineret mod covid-19.

For i et aktuelt informationsbrev fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen til de borgere, som er fritaget for digital post, bliver de bedt om at ringe ind og booke en tid til vaccine.

Men i brevet står der ikke anført noget telefonnummer. Til gengæld står der i brevet, at nummeret findes på www.vacciner.dk.

Altså på internettet. Som de selvsamme borgere typisk ikke har adgang til.

»Det lyder da som om, man har haft hovedet under armen, hvis man ikke oplyser telefonnummeret i det brev, der sendes ud,« siger Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit Hansen (S) til nordjyske.dk.

Samme melding lyder fra Jan Nielsen, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

»Man burde på forhånd kunne se, at det vil give problemer, at man henviser ikke-digitale borgere til internettet,« konstaterer han.

For at afhjælpe det aktuelle problem, har de nordjyske kommuner sat alle kræfter ind på gennem blandt andet hjemmehjælpen at informere de pågældende borgere direkte og om nødvendigt hjælpe dem med at booke en tid til vaccination.

Det har onsdag ikke været muligt at få en kommentar fra SSI om indholdet af informationsbrevet.