Der kommer langt, langt flere flygtninge fra Ukraine til København, end der lige nu er plads til.

Derfor haster det med at finde på løsninger på, hvor alle de fordrevne skal bo i hovedstaden. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) vil ikke udelukke nogen ideer på forhånd.

»Vi må indstille os på, at vi kommer til at huse rigtig mange flygtninge fra Ukraine. Der er tale om den største flygtningestrøm siden Anden Verdenskrig,« siger han og fortsætter:

»Vi undersøger alt, hvad der er af løsninger. Det kan være leje af flere hoteller, hotelskibe, krydstogtskibe.«

Torsdag forventer borgmesteren, at Borgerrepræsentationen vedtager at opføre en mindre landsby bestående af pavilloner. Den skal udgøre boliger til 330 ukrainske flygtninge og ligge på Amager Strandvej. På sigt kan yderligere 2.000 midlertidige boliger opføres på samme måde.

»Nogle flygtninge kommer til at være her i et godt stykke tid, og derfor synes jeg, at det er godt at etablere de her pavilloner,« siger Jens-Kristian Lütken.

Københavns Kommune skal forventeligt modtage helt op til 11.000 ukrainske flygtninge. I øjeblikket er der kun boliger til omkring 570. Dertil kommer godt 1.000 ukrainere, der er nødindkvarterede på hoteller.

Det er derfor også en hastesag at skaffe tag over hovedet til de krigsramte.

Flygtningelandsbyen skal ligge på Amager Strandvej 3. Foto: Skråfoto.dk Vis mere Flygtningelandsbyen skal ligge på Amager Strandvej 3. Foto: Skråfoto.dk

»En pavillon-landsby er ikke bare noget, man hiver ned fra hylderne. Der er også andre steder i Europa, hvor man efterspørger sådan noget, så det gælder om at være hurtigt ude,« siger Jens-Kristian Lütken.

Pavillonerne vil efter planen blive opført i to etager og indeholde køkken, toilet, bad og vaskeri. I boligerne vil senge, borde, stole, service og dyner være klar, når de midlertidige hjem står indflytningsklar senest til juli.

Jens-Kristian Lütken er ikke bekymret for, at ukrainske familier risikerer at skulle bo i pavillonerne gennem de tre vintre, der lige nu er udgangspunktet for, hvor længe flygtninge kan komme til at bo i de midlertidige boliger.

»Vi bruger også pavilloner midlertidigt til daginstitutioner og skoler. De ser ikke pæne ud udefra, men indenfor er det fine faciliteter. Æstetikken er måske ikke ypperlig, men man føler ikke, at man sidder i en skurvogn eller en campingvogn,« siger borgmesteren.