Krydstogtskibet AIDAmar er tvunget til at opholde sig i Fredericia Havn de næste fire uger.

Det skyldes, at krydstogtskibenes drift mere eller mindre er gået i stå verden over på grund af frygt smitte med coronavirus.

Ikke desto mindre har skibene brug for et opholdssted, hvorfor AIDAmar må ligge til kaj i den jyske havneby de kommende uger.

Det oplyser administrerende direktør i ADP, som driver havnen i Fredericia, Rune D. Rasmussen til Fredercia Dagblad.

Krydstogtskibet AIDAmar ligger i Fredericia torsdag den 2. april 2020. 479 besætningsmedlemmer er stadig ombord på skibet, som dog ikke har passagerer ombord. Besætningsmedlemmerne må ikke gå fra borde på grund af risikoen for COVID-19 smitte. Foto: Claus Fisker Vis mere Krydstogtskibet AIDAmar ligger i Fredericia torsdag den 2. april 2020. 479 besætningsmedlemmer er stadig ombord på skibet, som dog ikke har passagerer ombord. Besætningsmedlemmerne må ikke gå fra borde på grund af risikoen for COVID-19 smitte. Foto: Claus Fisker

»Der er ingen passagerer ombord - kun besætningsmedlemmer. Skibet har brug for et sted at være i fire uger, indtil det enten kan komme i drift igen eller skal i dok på mere permanent basis,« siger Rune D. Rasmussen.

I alt berører det 479 besætningsmedlemmer, som skal forblive på skibet, da deres landlovsret er suspenderet.

Rune D. Rasmussen oplyser, at ingen besætningsmedlemmer de seneste to uger har vist tegn eller symptomer på corona-smitte, men at de for en sikkerheds skyld er sat i karantæne.

Krydstogtskibet har ikke haft en gæst ombord de seneste 14 dage.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver fredag, at man har modtaget en anmeldelse vedrørende skibets ophold i havnen.

Over for B.T. oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at det drejede sig om en bekymret borger, der undrede sig over det store skib i havnen, og om det var lovligt. Skibets ophold er fuldt ud legitimt, melder politiet.

AIDAmar, der er fra Italien, er ikke det første krydstogtskib, hvor besætningen er blevet sat i karantæne på grund af coronavirus.

Senest blev 1300 personer sat i karantæne på to krydstogtskibe i Chile. Det kan du læse mere om her.