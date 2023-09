Krydstogtsskibet Ocean Explorer stødte mandag på grund i Alpefjord i Nordøstgrønland.

To dage senere sidder skibet stadig fast – og der er langt til hjælp.

»Et krydstogtskib i problemer i Nationalparken er selvfølgelig bekymrende. Der er langt til nærmeste hjælp, vores enheder er langt derfra, og vejret kan være meget ugunstigt,« siger chef for operationer i Arktisk Kommando, kommandørkaptajn Brian Jensen, i en pressemeddelelse.

Det var mandag eftermiddag, at Ocean Explorer gik på grund i nationalparken i Nordøstgrønland med 206 passagerer ombord.

Krydstogtsskibet har ligget grundstødt mere end et døgn. Foto: Flyvevåbnet/Arktisk Kommando

Skibet ligger omkring 1.400 kilometer nordøst for Grønlands hovedstad, Nuuk, og Arktisk Kommandos nærmeste skib, inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, befandt sig omkring 2.000 kilometer derfra, da Ocean Explorer stødte på grund.

Derfor håbede man på hjælp fra en helt anden side.

Arktisk Kommando skriver i den seneste opdatering om sagen tirsdag aften, at man havde forhåbninger om, at tidevandet ville få skibet fri.

Men efter at have været i kontakt med skibet tirsdag aften dansk tid stod det klart, at det ikke fik Ocean Explorer løftet fri.



Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen kan tidligst være fremme fredag, men Arktisk Kommando er i kontakt med andre skibe i området, som kunne have mulighed for at hjælpe krydstogtskibet fri.

Heldigvis ser hverken mennesker eller miljø ud til at være i fare.

»I den specifikke situation ser vi dog ikke akut fare for menneskeliv eller for miljøet, hvilket er betryggende. Vi følger selvfølgelig situationen tæt og tager denne hændelse meget alvorligt,« siger Brian Jensen.