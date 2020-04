Coop Danmark tilbagekalder fredag partier af stødt spidskommen og tørret oregano.

Det sker, fordi der er påvist for høje indhold af plantegiftstofferne pyrrolicidinalkaloider i produkterne.

Fødevarestyrelsen opfordrer derfor forbrugere, der har købt produkterne, til at levere dem tilbage til butikken eller smide dem i skraldespanden.

Helt specifikt er der tale om Änglamark økologisk spidskommen med bedst før datoerne 30/1-2023 og 21/3-2023 samt Änglamark økologisk oregano med bedst før datoerne 2/1-2021 9/3-2022, 11/3-2022, 3/6-2022 og 5/10-2022.

Pågældende krydderier er blevet solgt i Kvickly, Superbrugsen, Dagli´Brugsen og på Coop.dk/mad.

Også i Coop 365 økologisk spidskommen med bedst før dato 4/2-2023 og Coop 365 økologisk oregano med bedst før datoerne 29.11.2021, 11.03.2022 og 02.05.2022, er der påvist for høje indhold af pyrrolicidinalkaloider.

Krydderierne er solgt i Fakta og på Coop.dk/mad, og forbrugerne opfordres - ligesom med ovenstående - til enten at levere produkterne tilbage til butikken eller smide dem i skraldespanden.

Indtager man fødevarer med et for højt indhod af pyrrolizidinalkaloider over en periode, er der mistanke om, at det kan give anledning til leverskade og være kræftfremkaldende.