‘Har aldrig set noget lignende. Hvor er det flot!’

‘Kunst. Har aldrig set så smuk, idérig, fabelagtig en kirkegård, der er pyntet så flot. Et fantastisk personale.’

‘Den smukkeste kirkegårdspynt, jeg nogensinde har set.’

Roserne vælter ind over kirkegårdsleder ved Tarm Kirke, Daniel Kronborg, og hans gartnere.

Med en kreativitet et godt stykke ud over det sædvanlige har de på velvalgte steder rundt på kirkegården skabt et krybbespil af gran, hvis kunstneriske udtryk har fået Facebook-brugere selv i USA til at spærre øjnene op.

Siden Tarm Kirke i weekenden lagde en lille smagsprøve med fotos ud på sin side, vil roserne nærmest ingen ende tage.

»Det er noget, der bare har udviklet sig lige så stille. Vi dækker jo mange gravsteder med gran her til jul. Og så har det efterhånden udviklet sig til, at vi også pynter op i 3D-format,« siger Daniel Kronborg.

Det er fjerde år i træk, Tarm Kirke laver et krybbespil i vestjysk verdensklasse.

Så der skal tænkes kreativt for at finde på nye udtryk.

Og ser man alene på reaktionerne på sociale medier, er kvaliteten i al fald ikke gået ned. Tværtimod.

»Når vi er færdig med at dække de traditionelle gravsteder, går vi i gang med det her. Så sidder vi i frokoststuen og snakker om, hvordan vi kan lave det den her gang,« fortæller kirkegårdslederen, som selv er uddannet gartner og har en håndfuld gartnere som sine ansatte kolleger.

»Vi er jo ikke så stort et sted, så jeg må også lave noget selv,« som han siger.

Kirkegårdsleder Daniel Kronborg sammen med Lise, en af gartnerne ved Tarm Kirke.

Selv om kirkegårdsansatte andre steder rundt om i kongeriget sikkert nu sidder og ærgrer sig over, at de ikke har foldet sig lige så kunstnerisk ud her i juletiden, har Daniel Kronborg ikke noget imod at afsløre 'hemmeligheden' bag de opsigtsvækkende figurer:

»Vi laver først et skelet i træ, og så bygger vi det op med hønsenet uden på. På den måde får vi et færdigt skelet, som vi kan binde granen på,« siger han.

På trods af at han er vestjyde, har han ikke decideret noget imod at få ros for det arbejde, han og hans folk har lavet på kirkegården i Tarm.

»Vi kan jo se, at der er folk, der kommenterer det helt fra New York. Det er da meget sjovt,« griner han.