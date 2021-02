Hvorfor skal dagligvarekæderne sælge mad ud af huset i stor stil?

Det spørgsmål mangler Dorthe Kirstine og Bjarne Madsen, der driver Jelling Kro, at få svar på.

Ifølge Fyens Stiftstidende synes de nemlig ikke, at det er helt fair, at SuperBrugsen i Jelling nu er begyndt at trappe op i forhold til at sælge mad ud af huset. Det er nemlig det eneste produkt, som Jelling Kro og alle andre kroer og restauranter kan tilbyde under den nuværende nedlukning.

»Som udgangspunkt har vi intet imod, at SuperBrugsen sælger mad ud af huset. Det er de dygtige til, men det er ikke at udvise samfundssind, at de optrapper delikatessens mad ud af huset i denne svære tid,« siger kroparret til det fynske medie.

Utilfredsheden drejer sig konkret om ét tilbud fra SuperBrugsen. Her annoncerede de med et tilbud, der lød på to gange stjerneskud og en flaske hvidvin for 125 kroner.

Til sammenligning sælger Jelling Kro et enkelt stjerneskud uden hvidvin for 149 kroner.

Det er svære vilkår at konkurrere under, fortæller parret. Derfor overvejer de nu at opgive salget af takeaway, indtil de nuværende restriktioner ophæves.

Kroværterne udtrykker, at dagligvarebutikkerne bør drosle ned på mad ud af huset, nu hvor resten af deres forretning drives uden restriktioner.

Situationen er alvorlig for dem, idet de kun klarede sig igennem 2020 med hiv og sving oven på en travl sommer.

Her leverede de et overskud på 200.000 kroner, men manglende likviditet er en stor udfordring, og ifølge parret er der ikke hjælp at hente fra banken.

De får dog del i statens hjælpepakker.

Henrik Werge, brugsuddeler i SuperBrugsen Jelling, bekræfter, at han har været i kontakt med kroen, men hvad dialogen er gået ud på, har han ikke ønsket at udtale sig om i medierne.