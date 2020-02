Anja Olsen havde besluttet at slette alle gamle forbindelser, der kunne sætte hende i relation til den morddømte ubådsbygger Peter Madsen.

Men en Netflix-dokumentar om Peter Madsen og menneskene omkring ham har fået Anja Olsen på andre tanker, og nu har hun givet et stort interview til filmselskabet Ekko.

41-årige Anja Olsen medvirker nemlig i Netflix-dokumentaren ‘Into the Deep’, der har premiere senere på året.

Hun oplyser dog, at hun ikke havde kendskab til sin medvirken, før filmen blev vist på Sundance Festival i januar og solgt til Netflix. Hun har desuden nægtet at underskrive en udgivelseskontrakt.

Det til trods vil Netflix og instruktøren Emma Sullivan ikke trække Anja Olsen ud af filmen.

Og det kan få fatale konsekvenser for Anja Olsen, der er diagnosticeret med autisme, ligesom hun kæmper med psykiske problemer fra sin fortid samt fra de oplevelser, hun havde med Peter Madsen.

»Emma og selskabet blev ved med at køre på mig. Jeg fik angst, besvimede to gange og blev indlagt med et meget lavt blodtryk,« fortæller Anja Olsen, der måtte søge hjælp hos sin ven, journalisten Mads Schack Damgaard.

Han fortæller i det store interview med Ekko, at det er grotesk, at Anja kan overleve Peter Madsen, som efter hans mening havde udset sig Anja som sit offer, og ende med at gå til grunde som følge af dokumentaren.

Peter Madsen's ubåd UC3 Nautilus er i politiets varetægt og står bag hegn i Nordhavnen i København mandag den 11. september 2017. Opfinderen Peter Madsen er sigtet i forbindelse med journalisten Kim Walls død. Kim Wall var ombord på ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Hendes torso blev senere fundet i Køge Bugt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Madsen's ubåd UC3 Nautilus er i politiets varetægt og står bag hegn i Nordhavnen i København mandag den 11. september 2017. Opfinderen Peter Madsen er sigtet i forbindelse med journalisten Kim Walls død. Kim Wall var ombord på ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Hendes torso blev senere fundet i Køge Bugt. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Anja skulle have været død i stedet for Kim Wall,« lyder konklusionen fra Mads Schack Damgaard.

Anja Olsen fortæller i interviewet, at hun stifter bekendtskab med Peter Madsen på grund af sin interesse for ubåde via et studiejob på Statens Forsvarshistoriske Museum.

Hun kommer i praktik hos Peter Madsen gennem firmaet Incita, et privat firma, der blandt andet støtter sygemeldte og udsatte medarbejdere, og efter kort tid får hun en stilling som Peter Madsens propagandaminister.

Selvom alt er godt i starten, tager Anja Olsen og Peter Madsens forhold dog en drejning. Det sker, da Peter Madsen gør seksuelle tilnærmelser til hende.

»Da vi kørte hjem i varevognen, sagde han, at vi skulle køre ind til siden og have sex på bagsædet. Det var mig, der kørte bilen, så jeg satte farten op. Jeg tror, vi kørte 110 kilometer i timen. Da vi kom tilbage til værkstedet, prøvede han at røre mig mellem benene,« siger Anja Olsen og fortæller, at Peter Madsen flere gange har spurgt hende, om hun ville med ud og sejle med ubåden.

Den sidste gang, hun fik tilbuddet om at sejle med Peter Madsen i ubåden, var 8. august 2017. Drabet på Kim Wall skete blot tre dage senere, 11. august 2017. Anja Olsen har efter drabet på Kim Wall hjulpet politiet med deres efterforskning, og hun kendte bl.a. koderne til Peter Madsens computer.

Anja Olsen håber, at hun med interviewet kan opnå omverdenens forståelse for, at hun bliver urimeligt behandlet af Netflix, der vil bruge hende i deres dokumentar mod sin vilje.

Hele interviewet kan læses på Ekkos hjemmeside ekkofilm.dk.