Kronprinsparrets børn skal i begyndelsen af 2020 på et kortere skoleophold i Schweiz, bekræfter kongehuset.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Marys børn, prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine, skal næste år på et skoleophold i Schweiz.

Det bekræfter kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, over for avisen.dk.

Hun fortæller ifølge avisen.dk, at det er planen, at kronprinsparrets fire børn i begyndelsen af det nye år skal deltage i et kortere skoleforløb på en international skole i Schweiz.

Lene Balleby ønsker ikke at oplyse yderligere detaljer på nuværende tidspunkt.

Det gælder blandt andet, hvor i Schweiz skoleopholdet skal foregå, skriver avisen.dk.

Prins Christian er 13 år, mens prinsesse Isabella er 12 år, og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine er 8 år.

/ritzau/