Lørdag er Kronprinsparrets Priser uddelt. Blandt modtagerne er en operasanger og hjælp til minoritetskvinder.

En række særlige præstationer inden for dansk kultur og socialt arbejde er lørdag aften blevet hædret.

I Odeon i Odense har kronprinsesse Mary og kronprins Frederik uddelt i alt fire priser ved den årlige uddeling af Kronprinsparrets Priser.

Kronprinsparrets Sociale Pris går til indsatsen Bydelsmødre. Det skyldes, at den gør en forskel for kvindelige indvandrere, fortæller kronprinsesse Mary.

- Vi synes, Bydelsmødre fortjener en kæmpestor anerkendelse for den forskel, de er med til at gøre, ikke bare for kvinderne, men også for deres børn og dermed også hele det danske samfund, sagde hun under prisuddelingen.

Bydelsmødre fokuserer på kvinder, som lever isoleret, har svært ved det danske sprog, og som ikke ved meget om det danske samfund. De forsøger at gøre en forskel ved at give information og støtte til den enkelte.

Indsatsen Bydelsmødre har eksisteret siden 2011 som en del af Fonden for Socialt Ansvar. Over 600 personer i 40 byer er aktive i indsatsen. Bydelsmødrene er selv primært kvinder med indvandrerbaggrund.

Kronprinsparrets Kulturpris går til operasanger Elsa Dreisig, der ifølge kronprinsessen viser overskud og bevæger publikum med sit talent.

- Når Elsa Dreisig udfolder sit sangtalent, rammer hendes vokal publikum med en renhed, der både vidner om sanselig melankoli, kunstnerisk overskud og alsidighed, sagde kronprinsessen.

Den 28-årige sopran er fast tilknyttet operahuset Staatsoper i Berlin, men hun færdes i flere af verdens førende opera- og koncerthuse.

Hendes debutalbum "Miroir(s)" udkom i oktober sidste år og har høstet stor ros internationalt. I januar løb hun desuden med en pris ved den prestigefulde International Classical Music Awards for netop det album.

De to sidste priser kaldes Stjernedryspriserne og er tiltænkt en kunstner med et særligt talent samt en nytænkende aktør inden for socialt arbejde.

Kronprinsparret har i år valgt at hædre den socialøkonomiske virksomhed Frak for siden 2014 at have hjulpet 426 unge fra udsatte boligområder i København ind i arbejdsfællesskaber.

Sanger og sangskriver Jada modtager Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris for at "turde gå nye veje og være kompromisløs med musikken".

Kronprinsparrets Priser blev indstiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til parret.

Prismodtagerne udpeges af kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for henholdsvis kulturområdet og det sociale arbejde.

Mens der til både parrets sociale pris og kulturpris følger 500.000 kroner, får hver modtager af stjernedryspriserne 100.000 kroner.

/ritzau/