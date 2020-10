Kronprinsparrets Priser er lørdag blevet uddelt i Randers. En af dem fik skuespillerinden Danica Curcic.

På Værket i Randers er en række store præstationer inden for dansk kunst, kultur og socialt arbejde lørdag aften blevet hyldet.

Til den årlige uddeling af Kronprinsparrets Priser har kronprinsesse Mary og kronprins Frederik uddelt fire priser.

Kronprinsparrets Kulturpris går til skuespilleren Danica Curcic, der er kendt fra både film og teaterforestillinger.

I 2020 har hun blandt andet kunnet ses på det store lærred i filmen "Undtagelsen", hvor hun spiller en af hovedrollerne.

Filmen handler om kontormobning og er baseret på Christian Jungersens roman af samme navn fra 2004.

Lørdagens pris får Danica Curcic ifølge kronprins Frederik for sit "store mod og sit kompromisløse kunstneriske bidrag".

- Med en særlig fornemmelse for den menneskelige psyke kaster Danica Curcic sig ud i krævende roller, som hun formår at skildre komplekst og levende, lød det under prisuddelingen.

Kronprinsparrets Sociale Pris går i år til Kofoeds Skole. Skolen hjælper socialt udsatte i blandt andet København, Aarhus og Aalborg.

Her får blandt andre langtidsledige og psykisk syge mulighed for at udvikle sig på værksteder og i undervisningstilbud.

- Kofoeds Skole er et fyrtårn, der har genopfundet sig selv og viser vejen på det sociale område både nationalt og internationalt - og derfor fortjener de Kronprinsparrets Sociale Pris, lød begrundelsen fra kronprinsesse Mary.

Med de to priser følger 500.000 kroner til hver og et kalejdoskop skabt af kunstneren Olafur Eliasson.

De to sidste priser - Stjernedryspriserne - gives til en kunstner med et særligt talent og en aktør inden for socialt arbejde, der tænker nyt.

Her er koreograf Sebastian Kloborg blevet hædret. Han har senest stået bag koreografien til "Nattergalen", der har turneret i hele landet.

Den anden pris gives til foreningen De Anbragtes Vilkår, der arbejder for, at anbragte unges stemmer bliver hørt.

Vinderne af Stjernedryspriserne modtager 100.000 kroner.

Kronprinsparrets Priser uddeles årligt. Modtagerne vælges af kronprinsparret efter indstilling fra to komitéer.

Priserne blev stiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til parret.

/ritzau/