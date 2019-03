Hjemmeværnet har søndag 70-årsdag og markerede jubilæumsdagen i Nymindegablejren i Vestjylland.

Både Dronningen og Kronprinsesse Mary var indbudt til at deltage, og sidstnævnte skulle endda få sig en ny titel.

Hjemmeværnet benyttede nemlig lejligheden til at udnævne Kronprinsessen til Kaptajn.

Det var chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Henning Garly, der stod for udnævnelsen af Kronprinsessens, som tidligere på måneden gennemførte et chefkursus i Hjemmeværnet.

Det foregik på Vordingborg Kaserne, hvor Hendes Kongelige Højhed og de øvrige kursusdeltagere blev undervist i ledelse af frivillige, operative overvejelser og udarbejdelse af befalinger.

»Videreuddannelsen er en del af Kronprinsessens militære karriere i Hjemmeværnet, der startede i 2008. Som menig gennemførte Kronprinsessen dengang grunduddannelsen i værnet, og senere har Hendes Kongelige Højhed videreuddannet sig til sergent, løjtnant og senest premierløjtnant,« skriver Kongehuset i en meddelelse på deres hjemmeside.

Hjemmeværnssoldater er i dag opdelt i en aktiv styrke og i en reserve med i alt cirka 45.000 soldater.

Også Dronning Margrethe har gjort sig i Hjemmeværnet i en årrække. Nærmere bestemt i Kvindeligt Flyverkorps, der fra 1961 også var en del af Hjemmeværnet. Her startede hun, da hun var 18 år.