I udgangspunktet lyder ideen om en bro, der skal spare bilister en masse tid, lovende.

I praksis har ideen dog vist sig at være mindre vellykket - i hvert fald hvis det koster penge.

Siden Kronprinsesse Marys Bros åbnede i slutningen af september, har blot 3000 bilister i døgnet taget turen over broen, som ligger ved Roskilde Fjord syd for Frederikssund.

Spørger man Kenneth Jensen, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Frederikssund Kommune og initiativtager til borgergruppen 'Broafgift nej tak,' er der en helt klar grund til, at der ikke er flere, der vælger at benytte sig af broen - økonomi.

»Det er sådan set, hvad vi har sagt hele tiden. Folk vil ikke betale, og man kommer aldrig op på alle de biler, man havde regnet med, siger han til TV 2.

Også borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), udtaler til mediet, at han ærgrer sig over, at bilister skal betale for at krydse broen.

Kronprinsesse Marys Bros har kostet 1,7 milliarder kroner at bygge, og de penge skulle naturligvis gerne komme retur. Derfor koster det henholdsvis 14 kroner per personbil og 41 kroner per lastbil at krydse.

Motivationen for at slippe de 14 eller 41 kroner per tur over broen skulle være, at bilisterne kan undgå de lange køer og flaskehalsproblemer, der længe har været et problem på Kronprins Frederiks Bro, og som koster bilisterne dyrebare minutter i myldretiden.

Den 28. september inviede Kronprinsesse Mary broen, der er opkaldt efter hende. Foto: Nikolai Linares Vis mere Den 28. september inviede Kronprinsesse Mary broen, der er opkaldt efter hende. Foto: Nikolai Linares

Ifølge Vejdirektoratets betegnelser kan bilister, der kører i bil fra Skibby til Ballerup/Stenløse/Ølstykke sparer 19 til 31 minutter i morgenmyldretiden.

Indtil videre tyder det dog på, at bilisterne i området hellere vil spare penge, end de vil spare tid.

Men på trods af, der er langt til målet om, at der om to til fire år skal køre 11.900 bilister over broen dagligt, er transportminister Benny Engelbrecht (S) helt rolig.

»Det tager normalt mellem to og fire år, inden man får den trafikmængde, som bliver den permanente, så det er alt for tidligt at drage nogen konklusion endnu,« siger han til TV 2.