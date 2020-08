- Hvis rettigheder skal have betydning, skal de leve og ånde.

Sådan lyder det fra kronprinsesse Mary i en tale i det tv-show, som erstatter årets Copenhagen Pride-parade, lørdag aften.

Kronprinsessen kredser om ordet rettighed i hele sin tale. For hende handler det især om, at alle mennesker har ret til at høre til i samfundet.

- Rettigheder forbinder vi ofte - naturligt nok - med noget juridisk. Men retten til at være den, vi er, handler om mere end juridiske rettigheder alene.

- Retten til at være den, vi er, handler om, at vi alle føler os værdsat og føler, at vi bliver accepteret - ubetinget. At vi føler os rummet og inkluderet - fordi alle har ret til at høre til. Det er også det, rettigheder handler om, siger kronprinsesse Mary.

I Danmark er rettigheder for LGBT-personer ifølge kronprinsessen ikke noget, der er uenighed om.

Derfor er hun stolt af, at Danmark går forrest for at sikre rettigheder til LGBT-personer, siger hun.

- Vi har stadig vores udfordringer i Danmark, men som jeg har sagt igen og igen, er jeg stolt af at bo i et land, som er foregangsland.

- Jeg mærker det på rejser, hvor jeg overalt i verden bliver mødt med beundring over, at vi i Danmark tør gå forrest i at sikre rettigheder for alle uanset køn, kønsidentitet og seksualitet, siger hun.

LGBT-personer er en international betegnelse, som dækker over lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner.

Copenhagen Pride har til formål netop at omfavne mangfoldighed og nedbryde fordomme om seksuelle minoriteter.

Den finder steder hvert år i august med flere arrangementer.

I år er fysiske arrangementer på grund af coronavirusset blevet afløst af mere end 100 livestreamede arrangementer.

Også paraden, som er en klassisk del af Copenhagen Pride, er i år blevet aflyst.

I stedet bliver arrangementet markeret med et tv-show lørdag aften. Her indgår forskellige videohilsner og kronprinsesse Marys tale.

Kronprinsessen er i 2021 protektor for Copenhagen 2021, som blandt andet omfatter pride-festivalen Worldpride.

Det er første gang nogensinde, at en kongelig person står i spidsen for et stort, internationalt LGBT-arrangement.

