- Jeg er dybt berørt over den tillid, der er blevet vist mig, siger kronprinsessen om at blive rigsforstander.

Kronprinsesse Mary ser det som en stor ære, at hun onsdag blev udnævnt til rigsforstander.

Det siger hun torsdag i forbindelse med et arrangement på Frydenhøjskolen i Hvidovre.

- Det er en stor ære, og jeg er dybt rørt over den tillid, der er blevet vist mig, fortæller hun ifølge B.T.

En rigsforstander varetager opgaven som statsoverhoved. Det kan være i tilfælde, hvor dronningen er umyndig, syg eller fraværende. Når dronningen eksempelvis er i udlandet, kan det være nødvendigt.

Kronprinsessen underskrev ved et statsråd onsdag en erklæring om at ville overholde Grundloven. Det gjorde det muligt at give hende titlen som rigsforstander.

Til statsrådet var dronning Margrethe, kronprins Frederik og statsminister Mette Frederiksen (S) også til stede.

Når dronningen er fraværende, kan opgaven som statsoverhoved varetages af kronprins Frederik, der er regent, eller af prins Joachim, prinsesse Benedikte og nu også kronprinsesse Mary som rigsforstandere.

Ud over at være rigsforstander har kronprinsesse Mary en række andre poster. Hun er protektor for flere end 30 organisationer, herunder Dansk Flygtningehjælp, Julemærkefonden og DR's pigekor.

Kronprinsessen er født i Australien og giftede sig i 2004 ind i den danske kongefamilie.

Torsdagens arrangement på Frydenhøjskolen har ifølge B.T. været en del af en igangværende mediekonkurrence for skolens elever, hvor temaet er sorg, død og alvorlig sygdom.

Arrangementet har blandt andet været arrangeret af Mary Fonden, som kronprinsessen etablerede i 2007.

