Fire dage før den officielle start for Royal Run i Sønderborg ifører kronprins Frederik sig løbeskoene i Nuuk.

Kronprins Frederik kickstarter det royale motionsløb, Royal Run, når han 28. maj ifører sig løbeskoene i den grønlandske hovedstad, Nuuk.

Det oplyser kongehuset på dets hjemmeside.

Royal Run finder sted for tredje gang.

Sidste år startede kronprinsen på Færøerne, og i år er turen altså kommet til den grønlandske del af rigsfællesskabet.

Løbet skydes officielt i gang 2. pinsedag - 1. juni - i Sønderborg.

Det er første gang, løbet begynder i Sønderborg, og det sker i anledning af 100-året for Genforeningen.

Efter første etape i Sønderborg vil kronprinsen tage turen til Aalborg, inden han fortsætter i Odense.

På Bornholm vil løbet - ligesom sidste år - blive afholdt uden kronprinsens deltagelse.

Afslutningen bliver i lighed med de to foregående år kronprinsens ti kilometer løb i København og på Frederiksberg.

Kronprinsen fik ideen til Royal Run for to år siden, da han fyldte 50 år.

Det første år var der godt 70.000 deltagere, og sidste år var 82.000 personer tilmeldt Royal Run i København, Aarhus, Aalborg og på Bornholm.

Kronprinsens egen deltagelse var sidste år hæmmet af en diskusprolaps.

Han gik med på den korte rute på 1,6 kilometer i Aarhus, mens kronprinsesse Mary løb fem kilometer i Aalborg.

Royal Run arrangeres i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund.

Sidste år var en tredjedel af deltagerne personer, der ikke tidligere har løbet.

- Vi kan se, at 28 procent af deltagerne er med i et motionsløb for første gang. Det er meget tilfredsstillende, sagde direktør Søren Brixen fra DGI dengang til Ritzau.

