8. december.

Det er her, du skal sætte et kryds i kalenderen, hvis du gerne vil være med, når Kronprins Frederik klipper den røde snor og erklære det nye Sports- og Kulturcampus i Gellerup for åbent.

»Det er altid en stor glæde at opleve den kongelige families interesse i Aarhus. Det nye Sports- og Kulturcampus er et vigtigt element i den store omdannelse af Gellerup, som vi har arbejdet på de sidste ti år. Med Kronprinsens deltagelse bliver åbningen ekstra særlig,« siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Åbningen finder officielt sted 15.30, og alle med lyst er inviteret. Det eneste, du skal huske, er et gyldigt coronapas.

Herefter er der ellers fri leg i biblioteket, på kunstgræsbanen, i bevægelseshuset og forsamlingshuset.

Aarhus Kommune håber, at borgere fra hele byen vil benytte sig af de nye muligheder.

»Sports- og Kulturcampus bliver en helt ny attraktion, som binder det bedste fra sport og kultur sammen til en ny attraktion for Gellerup og for resten af Aarhus,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Det er Brabrand Boligforening og Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, der er bygherre på projektet.