Den danske kronprins er selv opdraget til at være nysgerrig, og det vil han gerne give videre til sine fire børn.

Selv om han er stolt af den opdragelse og det værdisæt, han har fået med i bagagen fra sine forældre, er kronprins Frederik meget bevidst om, at hans syn på verden ikke nødvendigvis stemmer overens med, hvordan andre ser den.

Det siger han i et interview med magasinet Nordiske, der udgives af Foreningen Norden, der i år fylder 100 år.

Her fortæller den danske tronfølger, at selv om han mener, at den nordiske samfundsmodel er noget nær perfekt, så ved han også, at definitionen 'perfekt' er skabt ud fra den kultur, dannelse og det verdenssyn om medmenneskelighed og respekt for forskelle, som han er opvokset med.

Det prøver han at give videre til sine børn.

»Jeg mener, at det vigtigste, min hustru og jeg kan bibringe vores børn, er, at de skal være nysgerrige og åbne over for det nye og ukendte og spørge sig selv: Hvad har vi at gøre med her? Hvis man evner at være oprigtig nysgerrig, opnår man rige oplevelser ved at danne sig personlige indtryk af steder og mennesker - og ikke blot adoptere andres gengivelser,« forklarer kronprins Frederik til magasinet.

Siden de var helt små, har kronprins Frederik og hans hustru, kronprinsesse Mary, taget deres fire børn med ud at rejse, og det er derfor ikke uvant for dem at opleve andre kulturer.

»I mødet med andre kulturer kan man både være stolt og være ovenpå i forhold til ens egen kultur. Men man kan også - sådan er jeg opdraget - være lyttende, nysgerrig og en lille smule ydmyg,« siger kronprins Frederik.

Det bør alle huske, mener Kronprinsen. For selv om vi gør det godt her hjemme, så skal man være åben for at lære noget af andre.

»Kendskabet til Danmark er vokset voldsomt, fordi vi har formået at hævde os kulturelt, kulinarisk og med en særlig nordisk stil og tone. Min pointe er, at vi trods alle disse åbenlyse fortjenester også skal huske at minde os selv om, hvor givende det er at være lyttende og nysgerrige i alle livets forhold,« siger han til magasinet.

