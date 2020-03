Danskere blæste på karantæne og rejste til ferieø. Det forarger politikere, der også har en opsang til kendte.

Snakken går over alt i landet lige fra folks dagligstuer til sofalæger, der blander sig i den offentlige debat.

Og spørgsmålet er det samme: Hvor alvorligt skal man tage coronavirus?

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange opfordret borgerne til at tage smitterisikoen mere alvorligt, fordi svækkede, kronisk syge og ældre er særligt udsatte.

To folketingsmedlemmer er kronisk syge og opfordrer alle til at tage den hastigt spredende influenza alvorligt.

Folketingsmedlem Rosa Lund fra Enhedslisten har sklerose og tager derfor medicin. Dermed er hun særligt udsat.

- Jeg er sikker på, at andre kronikere kan genkende det at være bekymret i hverdagen. Det sidste, vi har brug for, er, at mennesker uden sundhedsfaglig viden fortæller os om, at vi skal tage lidt let på det hele, og slappe af omkring corona, skriver hun på Facebook.

Hun henviser til forfatteren Knud Romer, der til mediet A4 udtalte, at virussen "ikke kan inddæmmes, og konsekvensen er et hysteri, som ikke bygger på viden".

Regeringens, sundhedsmyndighedernes og dermed Danmarks strategi er netop at sætte folk i karantæne for at afbøde antallet af smittede, så der bliver optaget så få pladser på hospitalet som muligt.

Fredag beskyldte opinionsredaktør Mads Kastrup fra Ekstra Bladet statsministeren for at piske en stemning op. Det er dog fire dage siden, og antallet af smittede er steget fra en håndfuld til 262.

TV2 Lorry bragte mandag en historie om, at to danskere i corona-karantæne rejste til den portugisiske ferieø Madeira. Parrets søn er på hospitalet i Danmark og er konstateret smittet.

De sidder nu i karantæne på deres hotelværelse i stedet.

Det forarger folketingsmedlem Kristian Hegaard (R), der sidder i kørestol på grund af en sjælden knoglesygdom.

- Jeg blev rasende, da jeg i morges læste om to danskere, der blæste på deres coronakarantæne, skriver han på Instagram.

- Faktum er blot, at corona særligt kan sætte sig på lungerne. Det har konsekvenser for ældre og kronikere. Måske ikke for dig. Hospitalerne kan derfor hurtigt blive fyldt. Følg nu myndighedernes anbefaling, skriver han videre.

