11-årige Kia skal efter planen starte igen på Rørvig Friskole den 20. april. Men det fylder hende med skyldfølelse at skulle i skole. For tænkt, hvis hun kom til at tage corona med hjem.

Kias mor, Maria Henriksen, er nemlig kronisk syg og i særlig risikogruppe.

Og det er Kia meget bevidst om.

»Min datter siger, at det vil være hendes skyld, hvis jeg blev smittet,« fortæller Maria Henriksen, der også er gravid i 7. måned.

Maria Henriksen og datteren Kia.

Maria Henriksen og hendes mand prøver at berolige Kia, når hun føler skyldfølelse over at skulle i skole.

»Vi siger til hende, at det ikke er hendes skyld, hvis hun smitter mig. Men det forstår hun ikke. Vi siger, at det er okay, hvis hun kommer til at tage smitte med hjem,« fortæller Maria Henriksen.

Men det er et dilemma for familien. For i virkeligheden er det ikke okay.

37-årige Maria Henriksen har nemlig en autoimmunsygdom, der har svækket hendes immunforsvar i en grad, der gør, at hun ikke vil overleve at blive smittet med corona. En simpel influenza slår Maria Henriksen ud i tre uger.

»Lige da det her brød ud ringede min læge og sagde, at jeg skulle sygemeldes fra mit arbejde som jobkonsulent med det samme. Så det blev jeg, og vi har også taget vores forholdsregler omkring corona lige siden. Vi kommer ikke ud. Vi gør ingenting,« fortæller Maria Henriksen.

Netop derfor er 11-årige Kia udmærket klar over, at corona kan være farligt for hendes mor.

Kia har ingen legeaftaler haft siden corona startede, de kommer ikke ud af huset, og Kia må ikke længere tage med sin far ud for at handle.

Men det er ikke kun Kia, der føler skyldfølelse. Det gør Maria Henriksen også.

»Jeg har fra start lovet min datter, at vi, de voksne, nok skulle passe på hende i det her. Nu føler jeg, at jeg ikke holder, hvad jeg lover. Det gør mig ked af det som mor, at hun nu går og er bekymret. Det er jo mig, der skal sørge for, at hun har det godt,« siger Maria Henriksen.

Og det er ikke sådan lige til, at forklare Kia, at hun ikke skal have dårlig samvittighed.

Kia er nemlig meget sensitiv. Hun er ved at blive udredt for autisme, der gør hende meget følsom. Har hun såret nogen i skolen, tænker hun på det og undskylder over det i flere måneder efterfølgende.

»Hun vil aldrig tilgive sig selv, hvis hun smittede mig efter at have været i skole,« fortæller Maria Henriksen.

Derfor har familien nu truffet den beslutning, at Kia ikke skal i skole d. 20. april. Maria Henriksen holder hende hjemme.

Det handler både om Maria Henriksens helbred, men også om Kias skyldfølelse.

»Hvis Kia skulle i skole, ville det være mig, der skulle hente og bringe hende, da min mand er chauffør og møder meget tidligt. Det vil betyde, at jeg skulle ud af huset og udsætte mig selv for yderlige risiko,« siger Maria Henriksen.

Familien håber dog, at Kia kan blive fritaget fra undervisningen, så hun ikke får fravær.