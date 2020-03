De fleste har prøvet at føle sig velhavende i det populære brætspil Matador.

Og det gjorde sig formentlig også gældende for en mand i 50'erne, da han søndag formiddag sad med matadorpengene i hånden og var i færd med at købe grunde.

Men da telefonen pludselig ringede, så var det ikke bare fantasipenge, som manden havde mange af.

»Jeg sad sammen med min kæreste og spillede, da telefonen ringede. Det var derfor lige ved, at jeg ikke tog den,« siger vinderen, der har et Plus-abonnement, i en pressemeddelelse fra Danske Spil og fortsætter:

»Min kæreste hørte lidt brudstykker fra samtalen. Og hørte noget med Plus. Hun vidste, at jeg ønskede mig en Galaxy 20 Plus telefon og tænkte, det var det, jeg måtte have vundet. Så hun kunne slet ikke forstå, at jeg fik tårer i øjnene, som jeg gjorde. Da jeg bagefter fortalte hende, at jeg var blevet så rørt, fordi jeg pludselig var blevet en million kroner rigere, troede hun ikke på det,« fortæller manden, der gerne vil være anonym.

Der skulle mere til at overbevise kæresten.

Så først da manden, der bor i Høje Taastrup Kommune, loggede ind på sin profil hos Danske Spil, hvor han kunne vise hende, at der stod et 1-tal med seks nuller bagefter, var hun overbevist, om at han nu var blevet millionær - og så endda på deres årsdag.

Manden havde vundet på Millionærgarantien fra Lotto, hvor man bliver millionær, selvom man har 0 rigtige.

»Vi skålede da lige et par ekstra gange om aftenen. Men jeg tror ikke helt, vi havde forstået, hvad der var sket, så der var en meget speciel stemning,« lyder det.

Parret er begge førtidspensionister, da de begge lider af en kronisk sygdom.

De er derfor ekstra i risikogruppen i forhold til coronavirussen, der hærger verden, og har selvisoleret sig derhjemme.

»Det er ikke fordi, det ændrer så meget på vores tilværelse. Vi går i forvejen ikke så meget ud, da kræfterne ikke er til det helt store. Vi er også vant til at bruge de muligheder, der er, for at bestille dagligvarer på nettet. Men det er da klart, at Corona fylder i tankerne lige nu,« fortæller han til Danske Spil

Men det betyder bare, at parret nu har ekstra tid til at tænke over, hvad pengene skal bruges til, som han selv siger. Men allerede nu har han en lille idé om, hvad den eventuelt kunne være.

»Jeg har friet til min kæreste for et stykke tid siden, men et bryllup koster jo en del penge, så det har vi jo mulighed for, når verden bliver normal igen. Desuden har vi igennem flere år drømt om at tage på krydstogt, da det er en god måde at se verden på, når kroppen ikke virker optimalt. Men der går nok lang tid, før det bliver muligt.«

Den heldige vinder har ellers ikke de store materielle ønsker.

»Som førtidspensionister er jo vant til ikke at have eller bruge så mange penge. Det første jeg sagde til min kæreste var faktisk, at jeg bare drømmer om at grille en hummer til sommer. Derudover skal pengene bare give os mulighed for at forsøde hverdagen lidt igennem de næste ti år. Eller hvor længe vi nu er her,« lyder det.