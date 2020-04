Den tidligere tyske fodboldspiller Rudi Völler, der fylder 60 år den 13. april, satte en stopper for Brøndbys eventyr i international fodbold i 1991.

Han har scoret mål på stribe på det tyske landshold og for diverse storklubber i Europa.

Men det er nok det mål, han scorede for AS Roma to minutter før slutfløjt i Uefa Cup-semifinalen mod Brøndby i 1991, som de danske fodboldfans husker ham bedst for.

Målet sendte nemlig den italienske klub videre til finalen med en 2-1-sejr, mens Brøndby fik sat en stopper for et af dansk klubfodbolds største europæiske eventyr gennem tiderne.

Rudi Völler er manden bag målet, og mandag den 13. april fylder den tidligere tyske angriber 60 år.

Det var nu ikke kun mod Brøndby, at Rudi Völler scorede mål.

Han havde generelt en fornem karriere som angriber. Det blev blandt andet til 47 mål i 90 kampe for det tyske landshold, med hvem han vandt VM i Italien i 1990.

På vej mod VM-titlen kom Völler også i fokus for noget andet, da han blev spyttet i krøllerne af hollandske Frank Rijkaard. Spyttescenen er med tiden blevet et af de mest viste tv-klip fra slutrunden.

Seniorkarrieren begyndte for Völler i Kickers Offenbach i 1977, tog ham forbi 1860 München, Werder Bremen, Roma, Marseille og sluttede i Bayer Leverkusen i 1996.

Sidstnævnte klub har Völler efterfølgende styret med hård, professionel hånd gennem en lang årrække som sportsdirektør - en stilling, han stadig besidder i dag.

Men inden han for alvor satte sig til rette i sædet i Bayer Leverkusen, stod Völler i spidsen som cheftræner for det tyske landshold fra 2000 til 2004.

