Regeringen besluttede tidligere på året, at færgeturen til øen Endelave skulle være gratis for turister under coronakrisen.

Og det er Marianne og Henning Brodersen glade for. Beslutningen har nemlig reddet Endelave Kro, som parret driver.

Kroen var meget tæt - faktisk blot én dag - på at dreje nøglen om i løbet af foråret grundet krisen. Det skriver Horsens Folkeblad.

Faktisk havde Marianne og Henning Brodersen kontaktet en advokat for at høre, hvordan en konkurs foregik. Men så kom regeringens hjælpepakker.

Og nu er historien en helt anden. Parret må næsten hver dag bruge 'Alt Optaget'-skiltet foran kroen, mens deres arbejdsdage er på mellem 16 og 18 timer.

De mange besøgende på øen betyder, at de må afvise mange mennesker. Det fortæller Henning Brodersen.

»Jeg har masser af meddelelser i min inbox, der handler om 'afviste forespørgsler'. Det er mange hundrede mennesker, vi har måttet sige nej til. Og det er bare på mail. Så er der telefonen... den har ringet uafbrudt, og det er nærmest en fuldtidsstilling at svare. Når folk spørger om værelser, behøver jeg ikke engang kigge i bookingsystemet, for jeg ved, at der ikke er plads.«

Den enorme interesse for at spise på kroen gør ligeledes, at Marianne og Henning Brodersen i år skal have en årsløn, som de ellers ikke havde forventet grundet corona-krisen.

Parret kom til øen for små tre år siden.

At turisterne kan tage færgen gratis til Endelave er en del af regeringens sommerpakke, der kom kort tid efter hjælpepakkerne med lønkompensation og momsudsættelse.