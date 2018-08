Assentoft Kro på Storegade lidt øst for Randers står fredag morgen i flammer. Politiet anbefaler beboere i området, at gå inden døre og lukke vinduerne på grund af den voldsomme røguddvikling.

Brandden blev anmeldt klokken 7.32 og Beredskab og Sikkerhed og Randers Brandvæsen måtte kæmpe mod flammerne i mere end en time, før de klokken 9.08 fik branden under kontrol.

Da brandfolkene ankom til kroen, havde ilden allerede fat omkring to tredjedele af tagkonstruktionen.

»Som det ser ud lige nu, så går taget til, men vi kan formentlig redde murværket,« siger beredskabsinspektør ved Beredskab og Sikkerhed Randers, Per Allan Nielsen, til Randers Amtsavis.

Fredag morgen er der udbrudt en voldsom brand på Assentoft kro i Randers. Foto: Øxenholt foto

Heldigvis var alle ude af kroen, da flammerne fik fat. Branden begyndte sandsynligvis på værelsesfløjen på kroens første sal, oplyser Per Allan Nielsen.

Østjyllands Politi anbefaler beboerne i området omkring den brandende kro at gå inden døre og lukke vinduerne. Røgen er ikke ummiddelbart giftig, men man kan få det dårligt af at indånde den, skriver politiet på Twitter.

På grund af branden har politiet spærret Storegade mellem Silovej og Volkmøllevej, hvor kroen ligger. Bilister anbefales at køre ad Søndergade eller Virkevangen via Grenåvej.

»Vores indsatsleder fortæller, at branden kom under kontrol klokken 9.08. Nu er efterslukningsarbejdet begyndt,« siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jeanette Løv Rasmussen til B.T.

»Branden har heldigvis ikke spredt sig,« fortsætter hun.

Assentoft Kroen ligger otte kilometer øst for Randers og har faciliteter til overnattende gæster og selskabsarrangementer,. Kroen tilbyder også mad ud af huset.

