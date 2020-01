Efter 17 år med hyggeligt selskab og god, gammel dansk mad lukker Smakkerup Kro i Kalundborg pludseligt.

Helbredet holder ikke til det mere. Kroen er lukket med det samme og sat til salg.

Det fortæller Charlotte og Randi Møller Madsen, som har drevet og boet på kroen i alle 17 år.

Det skriver Sn.dk.

»Vi har ganske enkelt ikke kræfterne længere. Jeg kan slet ikke yde det, der skal til, med min sygdom, der ikke bliver bedre, og Randi er kørt træt, fordi hun nærmest står alene med alle opgaverne,« fortæller Charlotte Møller Madsen til Sn.dk.

»Det har været en meget tung beslutning. Men nu er den taget og kroen lukket.«

Kroen havde sidste åbningsdag den 31. december. Normalt holder den lukket i januar, men nu fortæller ejerne så, at lukningen denne gang er permanent.

I stedet er Smakkerup Kro sat til salg.

Duoen understreger, at det ikke er økonomiske problemer, som har ført til lukningen.

De mener, at der er solidt grundlag for, at en ny ejer kan komme ind og drive forretningen videre.

De siger også, at alle kunder, der har lagt et depositum til en fest, eller har et gavekort til kroen i 2020 eller 2021, kan få deres penge tilbage.

Randi og Charlotte selv håber nu på at komme ud og få andre job.