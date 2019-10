'En svindler har misbrugt Bredal Kro.'

Sådan lød den bombastiske udmelding natten til tirsdag på Bredal Kros Facebook-side.

Den vejlensiske kro føler sig decideret snydt af virksomheden Luksusoplevelser.dk. Ejeren af stedet, Elkær Mathiassen, påstår, at der er blevet svindlet. Svindel, der angiveligt har kostet kroen én million kroner.

Kroen har haft et samarbejde med gavekort-firmaet Luksusoplevelser.dk, der har solgt gourmetophold til Bredal Kro, men:

'Desværre kan vi nu konstatere, at Luxusoplevelser har svindlet. De har solgt og modtaget betaling for mange flere gavekort, end de har købt hos Bredal Kro,' skriver ejer Elkær Mathiassen på kroens Facebook-side og uddyber:

'Vi har opsagt aftalen med Luxusoplevelser for et år siden. Og kort efter fik vi at vide, at ejeren af Luxusoplevelser Carl Rytter var død. Siden har vi ikke kunnet validere gavekortene. Vi har nu indløst mange flere gavekort, end vi har fået betaling for. Det er sket i håbet om, at vi kunne indfri alle ugyldig gavekort. De ugyldige gavekort har nu kostet os 1 mio. kr.'

'Det er en uheldig situation, som jeg er meget ked af. Jeg har nu været nødsaget til at stoppe med at indløse de ugyldige gavekort. Bredal Kro har hverken solgt dem eller modtaget betaling for dem.'

Han slutter af med at skrive, at de har politianmeldt Luksusopevelser.dk for den påståede svindel.

Til lokalmediet vafo.dk fortæller Elkær Mathiassen, at han har modtaget betaling for 1577 gavekort, men kroen har i skrivende stund indløst over 1800 gavekort fra virksomheden.

Man har stoppet med at indløse gavekort fra Luksusoplevelser.dk, og det er forståeligt noget, som har skabt konflikter mellem kunder og kroen.

»Det medfører selvfølgelig en del frustration og vrede hos kunderne, men det er altså Luxusoplevelser, der har solgt og udstedt gavekortene - ikke os. Vi har som et plaster på såret tilbudt kunder med ugyldige gavekort, at de kan få en gratis overnatning på hotellet, hvis de spiser i vores restaurant. Det er der nogle, der har taget imod,« siger Elkær Mathiassen til lokalmediet.

Han fortæller, at de kunne se, at salget af gavekort var steget 'eksplosivt' i tiden op til, de opsagde deres aftale.

Her kan krav anmeldes Luxusoplevelser.dk blev i første omgang tvangsopløst som konsekvens af, at selskabet bag ikke havde indleveret regnskab rettidigt, men siden er selskabet pr 8. oktober taget under konkursbehandling efter anmodning modtaget den 2. oktober. Det oplyser advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, København, der har sagen. Det er advokat Nete Weber ved Lund Elmer Sandager, der er udpeget som kurator i konkurssagen. Det er også her, kunder, som mener at have et krav til gode, skal henvende sig, hvis de har købt et gavekort, som de siden ikke har kunnet indløse. Nete Weber har mailadresse nwe@les.dk og Lund Elmer Sandager kan kontaktes på mail info@les.dk. Kilde: Vafo.dk

Det er Elkær Mathiassen overbevist om er lig med, at man hos Luksusoplevelser.dk vidste, at kroen ville opdage den påståede svindel.

Ejeren Carl Boye Rytter afgik ved døden 25. september 2018 i Malaga, hvor han drev sit firma fra. Bredal Kro fik først nyheden at vide, da de opsagde deres aftale to dage efter.

Luksusoplevelser.dk er taget under konkursbehandling, og virksomhedens hjemmeside er lukket ned.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på bopo@bt.dk