Når det er besluttet, at en kræftpatient skal opereres, så har de lovkrav på at blive opereret indenfor to uger.

Men for patienter med fremskreden tarmkræft på afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital er der op til to måneders ventetid.

Det skriver DR, der har fået adgang til en række interne mails og dokumenter.

I en af de mails kommer en overlæge med et opråb til ledelsen på sin afdeling AUH.

I opråbet fortæller lægen, at afdelingen slet ikke kan overholde behandlingsgarantien på to uger.

»Vi ender med at skulle udføre større indgreb end nødvendigt, eller at patienterne bliver inoperable på vores venteliste,« skriver han i mailen.

Og det er ikke kun patienter fra Jylland, som oplever de lange ventetider. Den specifikke afdeling er nemlig så specialiseret, at det er den eneste afdeling i Danmark, der opererer patienter med fremskreden tarmkræft.

Charlotte Buchard, der er ansvarlig cheflæge på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH, erkender blank over for DR, at de ikke kan overholde behandlingsgarantien hvilket går alvorligt ud over patienterne.

Hun fortæller, at patienterne kan vente så længe, at det kan ende med, at de ikke længere kan opereres.