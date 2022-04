'Skabte grus i maskineriet', 'en fraværende leder' og 'medarbejdere flygtet væk'.

Kritikken af Henrik Qvortrup, den nu tidligere ansvarshavende chefredaktør for Ekstra Bladet, er væltet ned, efter det mandag eftermiddag kom frem, at han med øjeblikkelig virkning stopper.

De hårde ord er kommet fra både de ansattes egen tillidsrepræsentant og medieeksperter.

Men samtidig har Henrik Qvortrup ind til videre taget en beslutning.

Blå bog om Henrik Qvortrup Født: 13. oktober 1963 i Aarhus (57 år).

Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991.

1991-1994: Politisk reporter på Jyllands-Posten.

1994-1997: Leder af Berlingske Tidendes Christiansborg-redaktion.

1997-1998: Redaktionschef på Ekstra Bladet.

1998-2000: Pressechef for Venstre og spindoktor for V-formand Anders Fogh Rasmussen.

2000-2001: Medlem af chefredaktionen på B.T.

2002-2008: Chefredaktør på Se og Hør.

Fra 2009 først politisk redaktør, siden politisk kommentator på TV 2

29. april 2014: Siger sit job på TV 2 op med øjeblikkelig virkning, efter at det er kommet frem, at Se og Hør i hans tid som chefredaktør skal have købt sig til kendtes og kongeliges kreditkortoplysninger. Det medførte tre måneder med fodlænke og 200 timers samfundstjeneste.

2020-2021: Politisk redaktør på B.T.

2021-2022 Chefredaktør for Ekatra Bladet. Kilder: Ritzau og JP/Politikens Hus.

Han er ganske enkelt gået i flyverskjul.

B.T. har ligesom en række andre medier forsøgt at kommentar fra Henrik Qvortrup, siden pressemeddelelsen om hans afgang blev sendt ud af JP/Politikens Hus.

Tirsdag har vi forgæves ringet og skrevet til ham.

Da Henrik Qvortrup ikke svarede, har vi været forbi ham og hustruens rækkehus i den sydlige del af København.

Her ringede vi tre gange på døren i det fine rækkehus med gule mursten og blomster, men døren blev aldrig åbnet.

Så selvom Henrik Qvortrup i november fik ændret Ekstra Bladets 57 år gamle slogan 'Tør hvor andre tier' til 'Når ingen andre tør', så tør han åbenbart ikke selv at udtale sig om sin egen afgang som chefredaktør.

»Ekstra Bladet vil jo jagte andre topledere eller politikere, der forsvinder i tavshed. På den måde kan man sige, at det ser ud til, de ikke tager deres egen medicin, når den pludseligt afgående chefredaktør intet vil sige,« siger ledelsesekspert Jens Lunn, der er direktør i rådgivningsfirmaet AS3.

Det er dog ikke kun over for kritiske journalister, Henrik Qvortrup er ret så tavs.

I februar kom det frem, hvordan flere nuværende og tidligere medarbejdere på Ekstra Bladet beskrev Henrik Qvortrup som en fraværende leder.

Ifølge Politiken har der, siden Henrik Qvortrup blev chefredaktør, været en medarbejderflugt fra Ekstra Bladet.

Helt præcist har 30 redaktionelle medarbejdere forladt mediet, siden han kom for under et år siden.

Tillidsrepræsentant Jimmi Willemoes Jensen har da også udtalt kritik af Qvortrups prioriteringer:

»Vi har fra medarbejdernes side sagt til Henrik Qvortrup, at han skal huske, at han er chef for hele avisen og ikke kun for politik. Det ligger selvfølgelig hans hjerte nært, men det er meget dem, han søger over til, når han er til stede. Det har han noteret. Han har lovet at være mere til stede for andre også,« sagde han i februar til Politiken.

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse på Ekstra Bladet, der blev foretaget tre måneder efter Qvortrups tiltrædelse som chefredaktør, påviste også en udtalt mangel på tillid til avisens øverste ledelse.

»Der var et problem med mistillid til ledelsen, og tilfredsheden var ringe,« siger Jimmi Willemoes til Journalisten.

Ifølge ledelsesekspert Jens Lunn er der muligvis en konkret grund til, at Henrik Qvortrup er så tavs.

»De fleste topleders afgange har en masse usagte ting, som er svære at gennemskue. Hvad sandheden er om Qvortrups afgang er meget svær at sige. Er det på grund af de ansattes utilfredshed, eller er det, som han selv oplyser i pressemeddelelsen, at han hellere selv vil lave journalistisk arbejde?« siger han og tilføjer:

»Det kan være, tavsheden er valgt, da andre mediers interesse bliver mindre og mindre, jo længere tid der går, og at interessen derfor falder.«

B.T. har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra administrerende direktør i JP/Politikens Hus Stig Kirk Ørskov, men han er ikke vendt tilbage.

I mandags afviste han dog til andre medier, at Henrik Qvortrup reelt var blevet fyret, og sagde, at det var Qvortrups egen beslutning at stoppe.