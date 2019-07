Fem læserbreve på få måneder, nedsablinger på Facebook og en elendig karakter på Trustpilot.

Siden Molslinjen overtog driften af færgesejlads til og fra Bornholm, er det væltet ind med kritik af selskabet.

Hos Bornholmslinjen, som selskabet hedder, erkender man, at der er ting, som kunne være gået bedre, siden man overtog driften sidste år. Der er da også en stor mængde kritik at forholde sig til.

For læser man debatsiderne i Bornholms Tidende, kan man finde fem læserbreve om alt fra forsinkede færger over stigende mængde søsyge til elendig service.

Det samme kan man finde på Facebook og Trustpilot, hvor kritikken af selskabet er så hård, at Bornholmslinjen kun har en enkelt stjerne ud af fem mulige.

Og eksemplerne er mange.

På det seneste er en stribe af klagerne mod selskabet gået på mange og lange forsinkelser. Og den kritik tager kommunikationschefen hos Bornholmslinjen, Jesper Maack, i et omfang til sig:

»Vi sejler rigtig meget til tiden, det kan man læse af vores månedlige rapporter. Men vi er et nyt selskab på Bornholm, og vi er lige nu på vej ind i vores første højsæson, hvor vi har 30 procent flere passagerer end de andre måneder på året. Det betyder, at vores organisation lige nu et presset maksimalt.«

»Samtidig er forsinkelserne på det seneste forårsaget af, at vi har haft en teknisk fejl på hver af vores færger på en uge. Så begge måtte ligge stille. Og når man kombinerer flere passagerer og fejl på færgerne, så udfordrer det os,« siger han.

Den forgangne weekend var der igen problemer med at sejle til tiden.

Det skyldtes ifølge Bornholms Tidende flere ting som modvind på nogle ture samt et lyskryds i Rønne, der stoppede trafikken mod færgen.

Og så var en afgang ramt af, at en stribe langsomme veteranbiler skulle om bord. Jesper Maack erkender da også, at man kan blive bedre, når færgerne er i havn.

»Vi skal blive skarpere til at få om bord og fra bord på færgen, når vi ligger i havn. Her har vi 40 minutter. Og her er der plads til forbedring.«

Når færgerne er forsinkede, så går en stor mængde kritik også på, at Bornholmslinjen er for ringe til at informere om forsinkelser.

Blandt andet beskriver en person ved navn Jesper på Trustpilot en episode, hvor han skulle sejle kl. 16.30, at han fik en besked om, at hans afgang var flyttet til 15.30, så han ankom 14.30 og fik at vide, at han først kunne komme med 19.30.

Jesper Maack fortæller, at der er helt klare retningslinjer på området for forsinkelser.

»Der er mange regler, som træder i kraft, når der er forsinkelse. Blandt andet informerer vi via sms og vores hjemmeside. Og så arbejder vi altid på at få folk af sted samme dag, som de har billet til.«

En helt anden del af den store mængde kritik fra misfornøjede passagerer går på komforten om bord.

Adskillige nævner, at flere bliver søsyge på Bornholmslinjens færger, der ikke er de samme som den tidligere udbyder.

»Vi har fundet ud af, at vores færger bevæger sig anderledes end de forrige, som folk er vant til,« siger Jesper Maack.

Derfor er der også igangsat en undersøgelse:

»Sammen med Transportministeriet er vi i gang med at undersøge nærmere, hvorfor det er sådan. Vi har en masse viden om, hvordan man sejler færger i Kattegat, nu skal vi også opbygge en lignende viden om at sejle til Bornholm.«

Med al den voldsomme kritik, hvordan mener du selv, at jeres første – snart – år er gået?

»Der er rigtig mange ting, som er gået tilfredsstillende, men vi har fortsat ting, vi skal arbejde med. Og jeg er sikker på, at folk på Bornholm nok skal blive glade for os.«