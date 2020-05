Kritikken af Danmarks linje i spørgsmålet om den økonomiske genopretning af EU tager nu til i styrke.

Danmark og den såkaldte 'sparebande', der inkluderer Sverige, Holland og Østrig, er i stor risiko for at blive EUs store egoister, advarer den fremtrædende franske økonom Thomas Piketty, ligesom forhenværende danske ambassadører kalder Danmarks holdning ‘skuffende’ og ‘besynderlig’.

Kritikken lanceres i Politiken dagen før EU-kommissionen fremlægger sine endelige anbefalinger til en genopretningsplan.

På den ene side af diskussionen står Tyskland og Frankrig med opbakning fra mange andre EU-lande med forslaget om, at EU optager fælles gæld, sender penge til de hårdest ramte lande, hvorefter EU-landene alle bidrager til at betale gælden af på solidarisk vis.

På den anden side står ‘de sparsommelige fire’ - eller ‘sparebanden’ - og modarbejder en løsning, hvor man hæfter for fælles gæld. I stedet vil man hjælpe med at optage lån, hvorefter de lande, der modtager pengene, låner dem med krav om reformer.

Den forhenværende danske EU-ambassadør Poul Skytte Christoffersen erklærer sig ‘skuffet’ over, at man i Danmark ikke har samme fornemmelse for fælles ansvar, som Tyskland og Frankrigs udspil eksempelvis er udtryk for.

Den forhenværende danske departementschef og ambassadør Ulrik Federspiel siger til Politiken, at han finder det ‘besynderligt’, at Danmark er del af sparebanden og mener i øvrigt, at Danmark står til et nederlag i diskussionen.

Også fra udlandet kommer der kritik af sparebanden og Danmark.

Afsenderen er den fremtrædende franske økonom, Thomas Piketty, der mener, at Danmark er del af en gruppe, der siger nej til et historisk fremskridt.

Han fortsætter:



»Danskerne, hollænderne og østrigerne løber en stor risiko for at blive betragtet som den europæiske families store egoister på resten af kontinentet. Alle europæiske lande er i færd med at blive bittesmå i forhold til skalaen på verdensøkonomien i det 21. århundrede. Det er på tide at forene os,« siger Thomas Piketty til Politiken.

I Danmark erkender Udenrigsminister Jeppe Kofoed, at det nok ikke ender med, at Danmark, Østrig, Holland og Sveriges udspil bliver vedtaget ‘en til en’. Men:

»Danmark har meget store interesser på spil i forhandlingerne om EU’s syvårige budget. Jeg må bare minde om, at vi også har et velfærdssamfund herhjemme at tage vare på. Det er vigtigt,« siger Jeppe Kofoed til Politiken.