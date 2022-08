Lyt til artiklen

»Jeg har samlet min datter op ude på vejen, hvor hun havde lagt sig i forsøg på at blive kørt over – men det bliver stadig ikke taget alvorligt, hvor dårligt hun har det,« siger Heidi Møller, der er mor til en 13-årig pige med anoreksi.

Ifølge moren ser hospitalet kun datteren som en krop, der skal tage på i vægt, og ikke som et menneske, der kæmper med noget psykisk svært.

Efter B.T. sidste uge skrev om to familiers kritik af Aarhus Universitetshospital og stedets behandling af spiseforstyrrede børn, er det strømmet ind med henvendelser.

Anoreksipatienter og pårørende beskriver en generel mangelfuld og kritisabel behandling af anoreksi på hospitaler landet over.

Det samme gør en speciallæge i psykiatri, der har behandlet anoreksipatienter i fire årtier og forgæves forsøgt at ændre behandlingsmetoden.

»Den logiske kæde er hoppet helt af, når det kommer til behandlingen af anoreksipatienter,« siger speciallæge og tidligere overlæge Peer Nøhr-Jensen.

Først skal vi møde to frustrerede mødre, der p.t. frygter for deres børns liv.

De ønsker ikke at rette kritik af de specifikke hospitaler, hvor børnene er tilknyttet – men derimod en generel kritik af den landsdækkende behandlingsmetode.

»Jeg har prøvet at slå i bordet så mange gange og sige: 'Min datter bliver ikke rask, før I går ind og arbejder med hendes psyke,« siger Heidi Møller, hvis 13-årige datter lige nu er indlagt for tredje gang.

Hun oplever, at hospitalet kun fokuserer på mad og vægt.

»Min datter har prøvet at råbe om hjælp ved at skære i sig selv, rive sit ansigt til blods og har endda forsøgt selvmord. Men der er ikke nogen, der ser – eller vil tage alvorligt – hvor psykisk dårligt hun har det. Jeg føler mig magtesløs. Jeg frygter, hun dør,« siger Heidi Møller og fortsætter:

»Personalet kommer endda med trusler til hende og siger: 'Hvis du ikke følger vores kostplan, bliver du udskrevet'.«

Det er også, hvad der sker nu. I næste uge skal Heidi Møller hente en datter hjem, som er »mere syg end nogensinde før«, siger hun.

Netop hjemsendelser og udskrivninger af meget syge piger går igen i begge mødres fortællinger.

De mener, at man som forælder får pålagt et alt for stort ansvar i at skulle agere sit barns behandler.

Birgitte Warberg er mor til 14-årige Sofie, der har haft anoreksi i tre år og været inde og ude af indlæggelser siden. Hun fortæller, at Sofie ofte er blevet sendt hjem, selvom hun har givet udtryk for, hun ikke var klar.

Når hun var hjemme, var det svært for forældrene at tvinge mad i deres datter, mens hun græd og vred sig. Det resulterede i, at Sofie skulle indtage ekstra meget, når hun kom tilbage til afdelingen efter weekenden.

»Det betød, at hun lå og havde kvalme og egentlig blev overfodret, fordi regnskabet skulle passe,« siger Birgitte Warberg og fortsætter:

»Det betød også, at Sofie mistede tilliden til behandlerne, for hun kunne ikke forstå, hvorfor dem, der skulle hjælpe hende, ville få hende til at have det så dårligt.«

Birgitte Warberg fortæller, hvor magtesløs hele familien følte sig, og at hun savnede andre pårørende at spejle sig i. Derfor besluttede hun at skrive bogen 'At være menneske i et umenneskeligt system,' som udkom denne måned.

Her er 12 pårørendes fortællinger samlet – og det, der går igen, siger Birgitte Warberg, er forældre og børn, der ikke har følt sig set eller hørt i et system, som ikke vil se på det psykiske bag anoreksien.

Peer Nøhr-Jensen har behandlet anoreksipatienter på både Sjælland, Fyn og i Jylland gennem de sidste fire årtier – senest som overlæge på Psykiatrisk Sygehus i Viborg, hvor han stoppede for fire måneder siden.

Han fortæller, at sådan som systemet ser ud i dag, har det set ud de sidste 50 år. Og de sidste 40 har han kæmpet for at lave det om.

»Psykologisk set er systemet mere anorektisk end patienterne – de ansatte fokuserer nærmest endnu mere på mad og vægt, end patienterne. Det vil sige, de byder patienten op til kamp i stedet for at tale med patienten om, hvordan verden ser ud for vedkommende, og så tage udgangspunkt i det,« siger Peer Nøhr-Jensen.

Han mener, at det fysiske og psykiske går hånd i hånd og kommer med et bud på, hvorfor man ikke ser på det psykiske bag sygdommen:

»Det er det administrative paradigme, der styrer systemet i dag. 'Hvis du har den og den diagnose, får du den og den behandlingspakke' – som om diagnosen var koblet til noget entydigt – det er den ikke – der ligger noget bag, og det bliver man altså nødt til at kigge på. Man forsøger bare at få symptomerne væk, for 'så har patienten pr. definition ikke anoreksi længere.'«

Derudover nævner speciallægen, ligesom Heidi Møller fortalte tidligere, at de ansatte bruger 'gulerod og pisk' over for patienterne.

»Det er det allerværste – de dårligste patienter, der ikke er i stand til at spise, bliver sendt hjem på en 'timeout'. Det er helt hen i vejret,« siger Peer Nøhr-Jensen.

Man sender problemet videre til forældrene og pålægger dem et alt for stort ansvar for behandlingen, fortæller han.

Og det er direktør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, Laila Walter, enig i. Ifølge hende har de efterlyst, at man eksperimenterer med nye behandlingsformer:

»Specielt fordi der ikke er noget, der tyder på, at den behandlingsform, man bruger nu, er den rigtige og bedste. Vi så gerne, at patienten blev mødt i højere grad og fik større indflydelse,« siger Laila Walter og fortæller, at det kræver ressourcer – som der ikke er mange af – at afprøve nye behandlingsformer.