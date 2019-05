Det skriger til himlen, at tusindvis af danskere ender med chok-regninger på ferien i Europa, fordi det blå EU-sygesikringsbevis ikke fungerer optimalt. Det mener flere politikere, som B.T. har konfronteret med problemet.

»Når folk kommer hertil, får de en super god behandling, hvis de viser det blå sygesikringskort. De får en behandling, der er tilsvarende det, som en dansker ville få, men når det er den anden vej rundt, så dur kortet ikke,« siger Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentet, Peter Kofod, og fortsætter:

»Jeg synes, det er grotesk, at Danmark stiller en service til rådighed, som ikke gælder tilsvarende, når vi selv har brug for den.«

Udtalelserne kommer efter, at B.T. de seneste dage har kunnet berette, hvordan mange danskere ikke stoler på det blå sygesikringsbevis, der burde sikre, at de kan blive behandlet på samme vilkår som andre EU-landes indbyggere på offentlige klinikker og sygehuse.

Det blå EU-sygesikringskort gælder fx når du skal på ferie

skal i ulønnet praktik eller være au-pair

skal studere eller følge en faglig uddannelse

skal arbejde i udlandet og har en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring. Du kan kun bruge kortet i EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Kilde: Borger.dk

Ellens mand fik hjerteproblemer på ferien

Det viser sig nemlig, at mange tusinde danskere har oplevet at få stukket en regning i hånden, hvorefter de så kan gøre sig forhåbninger om at få refunderet pengene, når de kommer hjem til Danmark.

En af de danskere, som har været ude for netop dette, er 60-årige Ellen ter Haar Hansen. Hun var sidste år på påskeferie i Holland, da hendes syv år ældre ægtemand, Henning Hansen, blev indlagt med hjerteflimmer på et af landets offentlige sygehuse.

Sygehuset afviste det blå sygesikringsbevis på stedet, hvorefter Ellen ter Haar Hansen måtte kontakte sin private rejseforsikring for at få sin mand behandlet.

»Vi havde heldigvis vores rejseforsikring, som beroligede os og sagde, at vi bare skulle få den behandling, han havde brug for, for ellers ved jeg ikke, hvad vi havde gjort. Jeg stoler absolut ikke på det sygesikringsbevis,« siger Ellen ter Haar Hansen.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort? Det dækker kun, hvis lægen, tandlægen eller sygehuset er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet.

Det dækker ikke udgifter til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport.

Der gælder særlige regler for hjemtransport fra Finland, Island, Norge og Sverige.

Kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at du er rejst til landet.

Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket. Kilde: Borger.dk

Flere danskere har kontaktet B.T. med lignende historier. Fælles for dem alle er, at de ikke stoler på kortet og derfor bruger penge på en privat rejseforsikring, selvom det i realiteten ikke burde være nødvendigt.

»Jeg stoler ikke på det blå sygesikringskort, så vi køber altid rejseforsikring, og det er simpelthen for at være 100 procent sikre på, at den slags ikke sker igen,« lød det blandt andet fra Lene Christensen onsdag. Hun oplevede at modtage en ekstraregning på flere tusinde kroner to år efter en ferie i Bulgarien, hvor hun havde slået sin fod og endte på hospitalet.

Socialdemokratiets spidskandidat til EU-Parlamentet, Jeppe Kofod, kalder tendensen for noget 'svineri' og noget 'svindel'.

»Det skal stoppes. EU-Kommissionen, som har ansvaret for, at landene overholder reglerne, skal tage sig sammen og skærpe, at den her form for organiseret vildledning, hvor danskere bliver henvist til private klinikker og modtager ekstra-regninger, skal stoppes,« siger Jeppe Kofod.

Glemt det blå EU-sygesikringsbevis derhjemme? Udbetaling Danmark kan sende dig en erstatningsattest for EU-sygesikringskortet, hvis du har glemt det blå EU-sygesikringsbevis derhjemme og skal have behandling i et EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Refusion kan du søge om, hvis du selv har betalt for din behandling, fordi du ikke har kunne få fat på Udbetaling Danmark. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Spanien er værst

Ifølge SOS International, der er en assistanceorganisation for flere store nordiske forsikringsselskaber, er det især Spanien – og i særdeleshed på en af danskernes yndlingsferiedestinationer – at det blå sygesikringskort volder problemer.

»Problemet er lige nu absolut størst i Spanien, særligt på Gran Canaria, hvor man afkræver betaling af syge, der kommer på det offentlige hospital fra en privat klinik. Det kan ligne en regel rettet direkte mod turister,« sagde Karin Tranberg, divisionsdirektør for SOS International, til Finans tidligere på ugen.

Ifølge Rina Ronja Kari, der er Folkebevægelsen mod EU's medlem af EU-Parlamentet, er tendensen 'bekymrende', og hun mener, at det bør undersøges til bunds, hvorvidt der er sygehuse i EU-lande, som decideret udnytter danske turister til at tjene flere penge.

»Når det sker de samme steder, kan det tyde på, at det ikke bare skyldes fejl, men at der også er en eller anden form for decideret snyd involveret, så vi bliver nødt til at presse hårdt på for at få det afklaret,« siger Rina Ronja Kari.

Og hvordan vil I så få det afklaret?

»Den bedste mulighed er at stille spørgsmålet til Kommissionen. Og så tænker jeg, at jeg vil snakke med mine udenlandske kollegaer, for jeg spekulerer da på, om det her er noget, som kun danskerne oplever, eller om f.eks. min svenske kollega vil kunne fortælle præcis den samme historie, for så begynder der jo at tegne sig et mønster.«

Forbrugerrådet Tænk rettede onsdag også kritik mod det blå EU-sygesikringsbevis:

»Det er kritisabelt, at hele den her idé om en offentlig dækning giver anledning til så store problemer, for det er vitterligt store problemer, når man som dansker står med et gyldigt EU-sygesikringskort i et EU-land, hvor behandlingen bør være gratis i samme omfang som for borgerne i landet, og man så får stukket en regning i hånden,« lød det fra Lars Baadsgaard, ansvarlig for finansielle test i Forbrugerrådet Tænk.



Hvis man på ferien i Europa er blevet tvunget til at betale for sin behandling, kan man sende en ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed i håbet om at få refunderet sine penge. Det kan gøres her.