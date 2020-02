Det er forkert, at undersøgelse måler børnehavers kvalitet kun ved hjælp af observationer, siger lektorer.

Kvaliteten i flere af landets kommunale børnehaver halter.

Sådan lød det i en undersøgelse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), som udkom i sidste uge. Den konkluderede blandt andet, at kvaliteten i seks procent af børnehaverne ligefrem er utilstrækkelig.

Men nu sættes der fra flere sider spørgsmålstegn ved, om undersøgelsen overhovedet måler kvalitet. Det skriver Information.

En af dem, der står bag kritikken, er Pernille Juhl. Hun er lektor på Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet.

Hun mener, at der et problem i, at undersøgelsen angiver kvalitet som noget synligt, der kan måles ved at observere og svare på spørgsmål i et skema.

- Børns liv i daginstitutioner med andre børn og voksne er komplekst, og det kan vi ikke få indblik i ved at observere dem i tre timer, siger hun.

- Selv som en trænet børneforsker ville jeg på ingen måde kunne vurdere kvaliteten med en score på en skala uden konkret kendskab til børnegruppen eller uden at tale med pædagogerne om deres faglige overvejelser, siger Pernille Juhl til Information.

Eva-undersøgelsen er lavet ud fra observationer af tre timers varighed i 88 børnehaver, hvor observatøren undervejs skulle svare på 460 spørgsmål.

I undersøgelsen konkluderede evalueringsinstituttet, at kvaliteten i 19 procent af børnehaverne var god. Mens den i 75 procent af dem er tilstrækkelig.

Konklusionerne var blandt andet baseret på, at pædagoger i kommunale børnehaver generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer.

Til gengæld mangler der i halvdelen af børnehaver legematerialer af god kvalitet, lød det.

Men derved bliver det i højere grad mængden af klodser, læringsaktiviteter og hygiejne, som definerer kvalitet, frem for hvordan børnene egentlig har det, siger Jan Thorhauge Frederiksen, der er lektor i pædagogik på Københavns Universitet.

- Kvalitet i dagtilbud er jo ikke ligesom at tælle kronhjorte ude i naturen. Man skal jo se på, hvordan børnene har det, og det kommer den her undersøgelse jo slet ikke ind på, siger han til Information.

Dina Madsen, der er områdechef for dagtilbud hos Eva, mener ikke, at undersøgelsen påstår at måle alle dele af kvaliteten i daginstitutioner.

- Den er et øjebliksbillede, og den gør os klogere på kvaliteten af børnenes hverdag rundt om i landet. Men den måler ikke alt, siger hun til Information.

/ritzau/