Efter pres fjernede konsulentfirma kritiske afsnit fra rapport om elmaster i Vestjylland.

Staten pressede på for at få rettet og slettet flere passager i en rapport, som skulle undersøge muligheden for at lægge 170 kilometer højspændingsledninger i jorden i Vestjylland.

Ændringerne skete, selv om rapporten fra det canadiske konsulentfirma WSP skulle være uvildig.

Det skriver Jyllands-Posten.

Sagen er opstået, efter at det statslige selskab Energinet sidste år konkluderede, at det kun var muligt at få lagt 15 procent af den 170 kilometer lange højspændingslinje i jorden.

Dermed skulle de resterende 85 procent af linjen, der skal strække sig fra Holstebro til den dansk-tyske grænse, føres via op mod 35 meter høje elmaster. Det vakte utilfredshed blandt borgere i Vestjylland.

Daværende energiminister Lars Christian Lilleholt (V) bad efterfølgende om at få foretaget en uafhængig vurdering af internationale eksperter.

Opgaven tilfaldt WSP, der i november sidste år afleverede en foreløbig rapport.

WSP åbnede i konklusionen for, at halvdelen eller op mod hele linjen kunne lægges i jorden, hvis det blev undersøgt nærmere.

Det havde Energinet afvist, og konsulentfirmaet fandt undervejs tegn på, at der var "en på forhånd fastlagt konklusion".

I alt var der i WSP's foreløbige rapport 34 punkter, der skabte undren.

Eksempelvis skrev konsulenterne, at de fremlagte undersøgelser "ikke understøtter" Energinets konklusion om, at maksimalt 15 procent kunne kabellægges, og at mere detaljerede analyser var påkrævet.

WSP blev herefter kaldt til møde i Danmark, og Energistyrelsen og Energinet fik ifølge Jyllands-Posten WSP til at omskrive rapporten. Det viser mails og dokumenter, som avisen har fået aktindsigt i.

Firmaet modtog blandt andet en mail fra Energistyrelsen, der bad om rettelser.

- Vi har taget højde for Energinets kommentarer i videst muligt omfang, skrev WSP efterfølgende i en mail til styrelsen.

- Vi har revideret konklusionerne, skrev WSP også.

Da den endelige rapport blev fremlagt i december sidste år, var de kritiske afsnit væk, og hovedkonklusionen stemte overens med Energinets om maksimalt 15 procents kabellægning i jorden.

WSP ville ifølge Jyllands-Posten i første omgang gerne udtale sig til avisen. Konsulenthuset har senere oplyst til avisen, at Energistyrelsen har bedt WSP om ikke at stille op til interview.

Energistyrelsen fastholder over for avisen, at WSP-rapporten er uvildig.

At konklusionerne blev ændret i den endelige rapport, skyldes ifølge Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen, "en dialog, hvor konsulenten bliver klogere".

