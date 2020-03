Danmark lukkede sine grænser lørdag som følge af coronavirussen, men i Sverige var der stadig åben for blandt andet flytrafik.

Det kom Vestas’ finansdirektør, Marika Fredriksson, til gode, da hun lørdag rejste på privat ferie til Mauritius med afgang fra Sverige.

Det skriver finans.dk.

Marika Fredrikssons beslutning om at rejse på ferie, mens store dele af Europa indførte restriktioner, har affødt kritik af direktøren fra ledelsesekspert Steen Hildebrandt.

»Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Når den danske statsminister udsender så alvorlige signaler, bliver man som leder på sin plads og er parat til at træffe beslutninger,« siger han.

Overfor finans.dk forklarer kommunikationschef i Vestas, Anders Riiis, at Marika Fredrikssons beslutning om at rejse blev fastholdt, da rejsen gik fra Sverige, hvor der ikke var restriktioner.

Rejsen havde desuden været planlagt i over et år, og som finansdirektør er det kun specifikke tidspunkter, man kan rejse på, lyder det fra Anders Riiis.

Sidenhen har situationen dog udviklet sig, og Anders Riis oplyser til finans.dk, at Marika Fredriksson nu er på vej tilbage til Danmark.

Marika Fredriksson blev valgt som finansdirektør i Vestas i 2013.

To år senere blev hun den første kvinde til at blive kåret som årets CFO.

I forbindelse med den kåring sagde hun blandt andet til Berlingske:

»Jeg har været benhård og ekstremt målrettet. Jeg valgte børn fra, da jeg indså, at det ville der ikke være tid til. For mig er arbejdet fantastisk. Min passion er, at jeg hele tiden vil gøre det bedre.«