Hvor går grænsen for, hvor koldt det må være at gå i svømmehallen?

Det spørgsmål bliver i øjeblikket diskuteret af flere mødre, hvis børn bader i den lokale svømmehal i velhaverkommunen Gentofte nord for København.

'Det er simpelthen ikke okay, at et børnebassin skal være så koldt,' skriver en kvinde i en kommentar på Kildeskovshallens Facebook-side.

Gentofte er som så mange andre kommuner hoppet med på den hastigt voksende energi-sparebølge. Senest ved at skrue ned for varmen i idrætshaller og svømmebassiner.

I Kildeskovshallen er vandtemperaturen sænket med en til to grader i svømmebassinerne.

Børnebassinet er gået fra 30 til 28 grader, og begge børnesaunaer er midlertidig lukket, så børn og voksne nu må deles om de resterende to – en i hvert omklædningsområde.

'Børnene kommer i forvejen op med blå læber efter svømmeundervisning i 25 meter-bassinet. Det bliver ikke nogen fornøjelse at gå til svømning længere,' skriver en anden kvinde i en kommentar, og flere andre erklærer sig enige med hende.

'Kan man så få pengene tilbage for det månedskort, jeg lige har fornyet for min søn? 30 grader i børnebassinet er lige, hvad min søn kan klare,' skriver en tredje kvinde.

Er det en god idé at skrue ned for varmen i idrætshaller og svømmebassiner?

Gentoftes borgmester, Michael Fenger (K), tager kritikken med ro.

»Det kommer ikke til at ændre på noget. Grundlæggende mener vi, at vi som kommune også må vise samfundssind i den energikrise, vi står i. Det her er mindre justeringer, så vi kan spare på energien. Det er jo ikke drastisk,« siger han til B.T.

Kommunen har da også undersøgt, om det kan give sundhedsproblemer at skrue ned for vandtemperaturen, men det er ikke tilfældet, forklarer Michael Fenger.

Han understreger, at borgerne fortsat skal kunne blive ved med at dyrke motion, men at han ikke vil udelukke flere sparetiltag, hvis energikrisen bliver endnu værre i Danmark.

»Det er da sikkert, at hvis vi får en meget hård krise, så kommer vi til at kigge på yderligere tiltag. Man kan godt forestille sig, at vi så må lukke svømmehallen,« siger Michael Fenger.

Gentofte Kommune, der også har igangsat en række andre politisk besluttede sparetiltag, forventes at spare cirka ti procent af kommunens årlige energiniveau.

Det svarer til i omegnen af 300 gennemsnitlige husstandes årlige energiforbrug.