Nyuddannede sygeplejersker mangler praktiske færdigheder, advarer tillidsmand på Aalborg Universitetshospital.

Det tager tre et halvt år at uddanne sig til sygeplejerske, og heraf bliver knap halvandet år tilbragt i praktik.

Men når en nyuddannet sygeplejerske får eksamensbeviset i hånden, ved hun kun meget lidt om at arbejde med patienter.

Det mener Gert Mosbæk, tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på øre-, næse-, halskirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Han frygter, at sygeplejersker uden evner for faget slipper gennem uddannelsen.

- Der er jo noget fundamental sygepleje, som nogle ikke har sans for. Og her er det vigtigt, at vi får de rigtige mennesker på de rigtige steder, siger Gert Mosbæk til DR P4 Nordjylland.

Formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning i Aalborg, Frida Skytt, er enig i kritikken.

Uddannelsen har for meget fokus på teori og for lidt fokus på praksis, og når de studerende kommer i praktik, har de uddannede sygeplejersker alt for travlt til at lære fra sig, mener hun.

- Vi løber bare efter og observerer. Der er ikke tid til, at vi kan afprøve vores færdigheder, siger Frida Skytt.

- Når vi kommer ud på den anden side og skal have et job, er der mange, der får et chok. Vi har ikke set, hvordan det er at være sygeplejerske, siger hun.

Helle Kjærager Kanstrup, der er næstformand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjylland og medlem af rådet for sygeplejeuddannelsen på UCN, erkender, at der er for lidt praktisk arbejde i uddannelsen.

- De studerende bliver stærke i teori og dokumentation. Men de har brug for mere tid til håndværket ude ved patienterne, siger hun til DR P4 Nordjylland.