Kendt dansk læge får kritik efter et blogindlæg, hvor hun nedtoner farligheden af COVID-19.

»Det er trist læsning,« siger Christian Wejse, der er ekspert i globale epidemier.

Lægen Vibeke Manniche har på sin blog skrevet et indlæg med overskriften 'Hurra – intet tegn på faretruende corona-epidemi'.

I indlægget jubler hun over de seneste tal, der viser et fald i antallet af personer, som er testet positive for COVID-19.

'Dagens tal fra SSI viser, at nu har vi 914 registreret med corona. I går var tallet 864. Siden man nu tester syge – er tallet altså steget meget lidt. Der er således INTET, der tyder på, at vi står overfor en faretruende coronaepidemi, der topper om 1-2 uger. NEJ er svaret. NEJ!,' skriver hun i indlægget, der kan læses her.

Hun mener at dagens tal viser, at sygdommen ikke er i eksponentiel stigning. Der bliver ifølge lægen ikke flere og flere syge for hver dag, der går.

'I morgen vil det heller IKKE være stærkt stigende. Det siger jeg ikke fordi, jeg er clairvoyant – men ganske enkelt fordi vi er alt for sent på året til en sådan epidemi, og de sidste dages tal bekræfter dette,' skriver hun.

'Influenza-epidemier – og også corona-epidemier – finder IKKE sted så sent på året. Virus-epidemier kan man stort set stille uret efter ifht årstiden – og vi er for langt henne på året til at vi vil se en sådan epidemi nu. Det bekræftes så også af de tal vi ser nu – og dem skal regeringen selvfølgelig reagere på,' skriver Vibeke Manniche.

Vibeke Manniche er uddannet læge, og har arbejdet som kommunelæge i Frederiksund Kommune.

Hun har skrevet en lang række bøger og er kendt i offentligheden som debattør - ofte med kontroversiellle holdninger til sundhedsfaglige spørgsmål.

Selvom den samlede sundhedssektor opfordrer danskerne til at blive inden døre og undgå forsamlinger, så går hendes anbefalinger den stik modsatte retning.

'Lige nu skydes der gråspurve med kanoner. Min anbefaling er, at Danmark åbnes op igen – at vi holder fast i en god hygiejne og især har fokus på de udsatte. Men at lukke landet er hverken sagligt, fagligt eller rationelt begrundet. Og da slet ikke nu hvor vi har de nye tal. Rettidig omhu vil være at ophæve karantænen,' skriver hun.

B.T. har bedt lektor i global sundhed Christian Wejse om at læse indlægget for at vudere, om der er hold i Vibeke Manniches argumenter. Til daglig bruger han den ene halvdel af sin tid til at forske i globale epidimier på Institut for Folkesundhed. Den anden halvdel bruger han på at behandle patienter med infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

»Jeg har passet covid patienter hele dagen, og i blandt dem der var også unge mennesker, som havde brug for ilt,« siger han, da B.T. fanger ham over telefonen.

Han finder Vibeke Manniches blogindlæg dybt bekymrende.

»Det er trist læsning, fordi det taler ind i den situation vi står i, hvor der er nogen, der ikke tager COVID-19 alvorligt.«

Christian Wejse fremhæver flere ting, som er 'helt skæve' i Vibeke Manniches analyse. Blandt andet beror den på en forkert fortolkning af tallene for smittede.

»Det er ikke længere interessant at se på antallet af smittede. Hvor vi før testede alle der kom hjem fra smitteområder, tester vi nu kun dem der bliver indlagt med alvorlige lungesymptomer. Vi tester også lidt sundhedspersonale, men vi har ikke kapacitet til at teste så mange, vi gerne vil,« siger han.

I stedet for at se på antallet af smittede, bør man ifølge Christian Wejse se på antallet af indlagte og antallet af patienter på intensiv. På et døgn er antallet af indlagte steget 28 til 62 indlagte, mens antallet af indlagte på intensiv er steget fra to til ti patienter.

»Det er en eksplosiv udvikling. Jeg vil nødig male skræmmebilleder, men jeg tror, vi kommer til at se en stigning i begge tal henover de næste dage. Desværre vil formentlig også se en stigning i antallet af døde,« siger han.

Det eneste der ifølge Christian Wejse kan bremse smitten er de tiltag der er indført, hvor de potentielle smittebærere - danskerne - holder sig mest muligt på afstand af hinanden. Derfor kritiserer han Manniches anbefaling om at åbne Dánmark op igen:

»Det er en farlig anbefaling af kommet med, og jeg kan ikke se, hvorfor hun har et behov for at gå imod de samlede sundhedsmyndigheder i den her situation.«