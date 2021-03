Danskerne skal lade sig teste to gange om ugen. Det er en essentiel forudsætning for, at samfundet kan åbnes mere op og forblive åbent.

»Et af mine vigtigste budskaber er, at vi som danskere skal vænne os til, at test er kommet for at blive, og at vi får behov for at udvide det endnu mere.«

»Man skal vænne sig til, at dét at blive testet tit – ganske givet et par gange om ugen – er en fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag.«

Sådan lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen i midten af februar i et interview med Berlingske.

Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Emil Helms

Men hvorfor i alverden kan man så her en måned senere fortsat kun bestille tid til en test ad gangen?

52-årige Janne Schmidt Nielsen fra Aalborg forstår ikke logikken. Det nuværende bookingsystem til coronatest er alt for rigidt, mener hun. Og konsekvensen for hende selv er, at det kun bliver til et test om ugen.

»Som selvstændig har jeg travlt, og det er en belastning oven i at skulle lægge de her to ugentlige test ind i kalenderen.«

»Jeg er egentlig meget fleksibel, men deres testtider er ikke fleksible,« siger hun.

Janne Schmidt Nielsen, 52 år og selvstændig. Foto: Privat foto

Janne Schmidt Nielsen driver sit eget markedsføringsbureau, og da hun trods nedlukningen fortsat har en del fysiske møder med sine kunder, ville hun gerne kunne give kunderne den tryghed, at hun er testet to gange om ugen.

»Jeg startede før jul med at blive testet en gang om ugen, og da regeringen så opfordrede til to ugentlige test, tænkte jeg: Selvfølgelig, det gør jeg! Både af samfundshensyn, men også som et vigtigt signal til mine kunder om, at jeg tager smitterisikoen alvorligt.«

»Men jeg synes virkelig, at det er besværligt, at man kun kan bestille en tid ad gangen. Man gør det besværligt i stedet for at gøre der let og gnidningsfri,« siger Janne Schmidt Nielsen.

I denne uge er hun blevet testet mandag, men da hun efter testen skulle bestille tid til test nummer to, måtte hun ind i næste uge for at finde en ledig tid, der passede ind i hendes arbejdskalender.

Regeringen opfordrer til to ugentlige coronatest. Bør det i det lys være muligt at bestille tid til mere end en coronatest ad gangen?

»Hvis det blev gjort lidt mere smidigt, ville der være flere, der blev testet to gange om ugen,« siger Janne Schmidt Nielsen og tilføjer:

»Det ville være fantastisk, hvis man kunne booke tider 14 dage eller en måned frem. Så kunne jeg planlægge min tid, og så ville det ikke være noget problem for mig at finde tid til to ugentlige test.«

Hun opfordrer myndighederne til at få ændret bookingsystemet så hurtigt som muligt.

»Man vil som en god samfundsborger gerne gøre det, man bliver bedt om. Men det bliver bare besværliggjort, og det har desværre den konsekvens, at jeg bliver testet mindre, end jeg egentlig gerne ville. Og det er jeg jeg ked af, for jeg vil gerne testes to gange om ugen, fordi jeg synes, at det er vigtigt.«

Det er de danske regioner, der er ansvarlige for driften af testsystemet. Herfra lydet det, at det med det nuværende tekniske set up ikke er muligt at booke mere end en tid ad gangen.

Hvis det skal ændres, vil det kræve en ny beslutning på regeringsniveau, oplyser Danske Regioner til B.T.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet. Sundhedsministeriets presseafdeling oplyser, at ministeriet vil forsøge at svare onsdag.