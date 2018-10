En ydmygende sexvideo filmet gennem et nøglehul med gymnasieeleven Kristine Frost i hovedrollen var i to år genstand for stor underholdning for elever på Svendborg Handelsgymnasium. Det skriver Fyens.dk.

Den i dag 18-årige Kristine Frost gik selv i 1.g. på handelsgymnasiet, da videoen en decembernat i 2016 blev optaget.

Den 10. december tog hun hjem til en ung mand, der boede hjemme hos sine forældre. Kristine Frost havde kendt ham i et par måneder, og hun havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at mødet med ham den nat skulle blive skæbnesvanger for hende.

På sit værelse på husets førstesal havde den unge mand sex med Kristine Frost.

Ingen af dem var angiveligt klar over, at deres sex blev filmet gennem et nøglehul fra værelset ved siden af af 17-18-årige drenge, der ligeledes var elever på Svendborg Handelsgymnasium.

23 dage senere fandt Kristine Frost ud af, at sexvideoen med hende florerede på sociale medier. En video, der fik titlen ’Kristine Frost – mine damer og herrer’.

Pludselig vidste næsten alle unge i Svendborgområdet, hvem Kristine Frost var.

»Jeg følte mig helt blottet. Sex er jo det mest private og hellige, man kan have. Ingen skulle se mig i den situation, men den blev snuppet fra mig og vist til alle. Drengens kommentar fik mig til at føle, at det var mig, der var noget galt med - at jeg virkelig var 'klam', som der blev sagt. Jeg følte mig ulækker, og jeg var flov,« siger Kristine Frost til Fyens.dk.

»Jeg følte mig helt blottet. Sex er jo det mest private og hellige, man kan have. Ingen skulle se mig i den situation, men den blev snuppet fra mig og vist til alle,« siger Kristine Frost. Foto: Privatfoto Vis mere »Jeg følte mig helt blottet. Sex er jo det mest private og hellige, man kan have. Ingen skulle se mig i den situation, men den blev snuppet fra mig og vist til alle,« siger Kristine Frost. Foto: Privatfoto

Ydmygelserne fortsatte i næsten to år, inden det stoppede. Inden da oplevede hun at få kastet skrald efter sig i kantinen og blive kaldt ’hende fra pornofilmen’ af 3.g.-drenge.

Hun arbejdede i garderoen på diskotet Crazy Daisy, og her blev hun mødt med ondskabsfulde kommentarer fra jævnaldrende piger. Hun gik hjem og græd og isolerede sig og betroede sig kun til sin mor og de nærmeste veninder. Skammen var overvældende.

Efter måneder med skam og depressive tanker, tog hun mod til sig og politianmeldte overgrebet.

I dag er de fire unge mænd, der optog videoen, sigtet for blufærdighedskrænkelse. Sagen er en tilståelsessag og kommer for Retten i Svendborg senere i oktober.

Ifølge Kristine Frost har det været overvældende at stå frem med en så privat historie i medierne, men hun har overvejende modtager positiv respons.

»Jeg har fået mange henvendelser fra folk, der har stor respekt for, at jeg deler historien. En pige fra min klasse har spurgt mig, om drengene, der har optaget videoen, ikke har fået straf nok ved, at jeg står frem, men det er slet ikke mit ærinde ved at gøre det. For mig handler det om at nå ud til forældre og andre unge, der har oplevet noget lignende. Det er bare ikke okay, at det sker,« fortæller Kristine Frost til B.T.

»Videoen bliver stadig delt, men slet ikke i samme omfang som i starten. Desværre vil den nok forfølge mig resten af mit liv,« siger den unge gymnasieelev.

Unge mennesker, der er blevet udsat for overgreb i forbindelse med delinger af sexvideoe, er velkendt fænomen. Snart skal Højesteret tage stilling til, om en dom på 40 dages betinget fængsel for deling af en sexvideo med 15-årige skal stå ved magt.