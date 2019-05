Mand løb rundt på vej, mens bilerne kørte omkring ham.

25-årige Kristina Mikolajevic parkerede søndag aften sin barnevogn i et lyskryds ved restauranten Dollys i Horsens.

Her så hun en mand løbe febrilsk rundt på vejen.

»Han prøvede at samle sine papirer op, og jeg hjalp ham. Han løb rundt på vejen, selvom bilerne kørte der, så det var lidt farligt,« siger Kristina Mikolajevic til TV2 Østjylland.

Manden havde tabt papirerne ud en plastiklomme - ifølge Kristina Mikolajevic var der omtrent 50 sider.

Da manden med Kristina Mikolajevics hjælp havde fået samlet sin papirer, takkede han for hjælpen og cyklede mod Horsens centrum med papirerne i sin plastiklomme.

Det blæste ret kraftigt søndag, og da Kristina Mikolajevic gik mod havnen med sin 17 måneder gamle søn, fandt hun flere papirer, som manden havde tabt.

»Jeg tror, noterne er meget vigtige for personen. Måske er han underviser,« siger Kristina Mikolajevic til TV2 Østjylland.

Hun hæfter sig ved, at der ikke længere er så mange, der skriver noter med hånden i stedet for at skrive dem på en computer.

Søndag aften efterlyste Kristina Mikolajevic manden i facebookgruppen 'Horsens'. Hun har endnu ikke hørt fra papirenes ejer.

Manden, som Kristina Mikolajevic vurderer til at være mellem 55 år og 60 år, tabte sine papirer nær restauranten Dollys omkring klokken 18.15.

»Jeg håber, at han ser efterlysningen. Det er synd, hvis papirerne er vigtige for ham, og han ikke får dem tilbage,« Kristina Mikolajevic.

Ejermanden kan kontakte Kristina Mikolajevic på mailadressen kristinabien@gmail.com.