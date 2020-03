»Jeg var f... bange natten til i går (lørdag red.). Jeg lå og lyttede til hendes vejrtrækning. Hvad nu, hvis hun stopper med at trække vejret? Hvis der går et kvarter, hvor hun ikke kan få luft, er hun enten hjerneskadet eller død.«

Sådan lyder det fra 48-årige Kristian Danholm, der sammen med sin 40-årige kæreste i disse dage ligger søvnløse i bar bekymring.

Deres datter har nemlig corona-lignende symptomer i form af feber og vejrtrækningsbesvær - symptomer, der er taget til i løbet af den forgangne uge.

Men forældrene kan ikke få at vide, om den lille pige er ramt af den verdensomspændende virus eller ej. I afmagt har faderen skrevet et opslag på Facebook om sine oplevelser på Hvidovre Hospital:

»På trods af, at jeg sidder ved indgangen (til hospitalet, red.) med påskriften ‘Corona henviste patienter’, bliver hun ikke testet for Corona. Samtidig kan jeg læse i avisen, at Corona-tests bliver sendt til udlandet, fordi de danske myndigheder ikke reagerer. Det synes jeg er foruroligende. Hvad foregår der?,« skriver han opslaget med henvisning til, at der i en række medier har været skrevet om mangel på coronatest i Danmark.

Datterens symptomer begyndte onsdag i denne uge. Den praktiserende læge mente, at der kunne være tale om halsbetændelse, men penicillin har ikke haft nogen effekt.

Efter datteren begyndte at blive blå omkring læber og hænder, kontaktede de for anden gang søndag eftermiddag børneafdelingen på Hvidovre Hospital, hvor de igen blev bedt om at komme ud på hospitalet.

Her lød meldingen dog ifølge forældrene, at man ikke kunne tilbyde datteren nogen test, fordi hospitalet ikke har tilstrækkelig med tests, og at de følger myndighedernes strategi for, hvem der skal testes eller ej.

»WHO (verdenssundhedsorganisationen, red) siger, at man skal teste så mange som muligt, men i Danmark tester vi kun de aller mest nødvendige. Det virker, som om at myndighederne handler i blinde - de aner ikke, hvor mange der er syge,« siger Kristian Danholm.

Søndag aften er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut, så man nu vil teste andre grupper end de mest alvorligste tilfælde. Det glæder den bekymrede far, men han undrer sig over, hvad en ny strategi nu skal nytte:

»Det ændrer jo ikke noget, hvis der stadig mangler udstyr,« siger faderen.

Familien er nu sendt hjem fra hospitalet uden en diagnose. De ved blot, at der er tale om en eller anden form for luftvejsvirus. De skal derfor igen i nat overvåge deres datter. Kristian Danholm ved dog, hvad han skal holde øje med, efter at have forhørt sig hos lægevenner:

»Min plan er at høre efter hendes vejrtrækning og se, om den ændrer sig i løbet af natten. Hvis man har problemer med vejrtrækningen, og den begynder at trække sig ind, så skal jeg ringe efter en ambulance,« siger han.

B.T. har efterfølgende kontaktet Hvidovre Hospital for at høre, hvordan de har oplevet episoden. Ledende overlæge Klaus Børch skriver i en mail:

»Avas forældre undrer sig over, hvorfor Ava ikke blev testet. I en så alvorlig situation, som denne pandemi, er det vigtigt, at vi - ligesom alle andre børneafdelinger - følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Reglen har indtil videre været, at vi kun tester børn, der er så syge, at de skal indlægges. Det har ikke noget med testkapacitet på Hvidovre at gøre, men skyldes en bekymring for, at hospitaler i hele landet vil mangle kapacitet til test af de alvorligt syge, hvis alt for mange testes. Dog har vi i dag (søndag, red.) hørt, at retningslinjerne nu ændrer sig, så også moderat syge vil blive testet fremover,« skriver han.

Sundhedsstyrelsen oplyser desuden til B.T, at regionerne og Lægemiddelstyrelsen i lyset af en den nye offensiv strategi, hvor flere skal testes, arbejder hårdt på at skaffe nyt udstyr, herunder test.

»Der er nogle udfordringer i forhold til test-kapaciteten - det er virkelig ærgerligt. Vi gør alt for at få kapaciteten op at køre igen hurtigst muligt,« siger Helene Probst, centerchef i center for sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen.

Hun tilføjer desuden, at man løbende vurderer, om nye grupper skal testes.