Kristian Hasselholt Jensen fra Aalborg opdagede for sent, at drikkevandet i store dele af Aalborg centrum er forurenet med colibakterier.

»Jeg drak halvanden liter, før jeg læste det,« siger han.

Borgere i det centrale Aalborg skal koge alt drikkevand, før det bruges.

»Folk i området anbefales at koge vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning. To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Men vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel tøjvask, kogning af kartofler og lignende,« forklarer Anne Hempel-Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Beboere i området mellem Vesterbro/Prinsensgade i vest, Fyensgade/Jyllandsgade i syd, Østre Alle og ud mod Oliehavnen i øst skal koge vandet, før de drikker af det eller bruger det til madlavning. Foto: Aalborg Forsyning Vis mere Beboere i området mellem Vesterbro/Prinsensgade i vest, Fyensgade/Jyllandsgade i syd, Østre Alle og ud mod Oliehavnen i øst skal koge vandet, før de drikker af det eller bruger det til madlavning. Foto: Aalborg Forsyning

Det er endnu uvist, hvad der er kilden til forureningen.

Aalborg Forsyning har med egne ord indledt 'en intensiv jagt på eventuelle kilder til forureningen'.

Kristian Hasselholt Jensen kalder oplevelsen med at drikke forurenet vand 'ulækker.'

»Det er selvfølgelig ulækkert med colibakterier, men mon ikke de snart får det fikset. Jeg foretrækker da pøllefrit drikkevand,« fortæller 35-årige Kristian Hasselholt Jensen, der arbejder som it-supporter.

Her kan der tappes rent vand Aalborg Forsyning har etableret steder, hvor borgere i centrum kan få rent vand: Frederikstorv – er etableret

Sønderbro – er etableret

Gåsepigen – ca. kl. 14.00

Musikken hus

Rendsburgsgade

Vesterå/Bispensgade

Østre Havnegade

Samsøegade – ca. kl. 14.00

Først tirsdag får Aalborg Forsyning resultatet af en række nye vandprøver, som vil vise, om kogeanbefalingen kan ophæves.

Det har Kristian Hasselholt Jensen ikke noget imod.

»Om ikke andet er det en god undskyldning for at kunne drikke nogle pilsnere,« siger han.

Alle husstande i det berørte område bliver informeret direkte ved en skriftlig meddelelse i form af sms.