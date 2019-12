Kristian Lysdahl troede ikke sine egne ører, da han fik beskeden fra flypersonalet i Lissabon Lufthavn mandag aften den 23. december.

»Vi er kede af, at du har misset dit fly, men vi kan først tilbyde dig en ny afgang den 25. december klokken ni om morgenen,« lød det.

Men når planen var at holde juleaften med resten af familien på den portugisiske ø Madeira, så er det mildest talt et elendigt tilbud at kunne komme ud på øen dagen efter den store dag.

Det er dog ikke desto mindre realiteten for far og søn lige nu.

Mandag morgen drog de afsted fra Danmark mod Frankfurt og skulle så have et fly videre til Lissabon, hvor de skulle have det sidste fly videre mod Funchal på Madeira.

Den første flyrejse mod den tyske by gik fint, men i Frankfurt blev flyet til Lissabon forsinket i to timer, og da de var i luften, fik de pludseligt at vide, at man grundet tåge måtte lande i den portugisiske by Faro.

Her holder de et par timer, og først fem timer senere end planlagt rammer de landingsbanen i Lissabon klokken cirka 21.00.

Deres fly videre mod Funchal på Madeira er for længst lettet, så for Kristian handler det om at få flyselskabet til at finde en afgang senere om aftenen den 23. december eller tidligt den 24. december, så de kan nå juleaftenen med forældre og bedsteforældre på Madeira.

Men hurtigt finder han ud af, at det skal vise sig at blive meget problematisk.

»Det er rent kaos derinde i lufthavnen, og jeg skal virkelig være aktiv for at finde ud af, hvem vi skal opsøge,« fortæller 53-årige Kristian Lysdahl i en telefonlinje fra Portugal.

Og da de har ventet en lille rum tid, kommer den forfærdelige besked.

»De fortæller, at vi først kan få en afgang den 25. december klokken syv eller ni om morgenen. Men det duer jo ikke. Så jeg bliver enormt vred og spørger, om de ikke er forpligtede til at hjælpe mig mere end det. Men nej,« fortæller Kristian.

Kristian prøver at presse dem, men det går hurtigt op for ham, at flyselskabet, portugisiske TAP, mest af alt tænker på, hvad der er billigst for dem.

Derfor får han og sønnike to vouchers på 100 euro hver til de to hotelovernatninger, som de så skal klare i Lissabon.

Og én af dem er altså på selve juleaften. En noget anderledes jul, som far og søn dog må prøve at få det bedste ud af.

»Jeg synes, det er voldsomt øv, men jeg er nærmest mere ærgerlig over den manglende hjælpsomhed. Og så må vi jo prøve at få det bedste ud af det og få set Lissabon,« siger han.

Et andet par ved siden af Kristian og sønnen William skulle også til Madeira, og de blev så skuffet over nyheden, at de valgte af flyve hjem til Danmark med det samme.

Men Kristian og William skal også holde nytår på Madeira, så de har ikke i sinde at vende snuden hjemad. Vel at mærke også, fordi de begge har glædet sig afsindigt meget. Især William.

»Jeg blev så vred over beskeden i lufthavnen, for jeg havde virkelig glædet mig. Jeg har selv valgt at betale min flybillet i år, så det var en stor ting for mig. Og så sker alt det her - det er sgu træls,« fortæller 15-årige William.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra TAP.