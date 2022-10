Lyt til artiklen

»Det er imponerende frækt.«

Da Kristian Niels Kjærsgaard fra Fjelstervang stod op søndag morgen, havde der været uventet og uvelkomment besøg i hans have.

I hvert fald var det brænde, som han havde liggende bagest i sin have lørdag aften, pludselig væk, fortæller han til B.T.

»Jeg vil tro, at det er fire-seks trillebør brænde, der er stjålet,« siger Kristian, der første gang fortalte sin historie til Herning Folkeblad.

»Det er skræmmende at tænke på, fordi det er privat ejendom. Hvis tyveknægtene var gået ind fra hovedvejen, så havde lyset tændt, fordi jeg har sensor på. Så de må være kommet bagfra, bagest i haven, hvor jeg har en låge.«

Af den grund tænker Kristian, at de lange fingre må tilhøre nogle, der bor i byen.

»Man kan ikke se mit brænde fra vejen af. Så hvem ved, at jeg har det? Man må sige, at krisen kradser,« siger han og henviser til de voldsomme prisstigninger.

Og Kristian er da også langtfra den eneste, der mærker andres desperation for at have varme til vinter.

Kristian Niels Kjærsgaards brændeskur står bagest i hans have. Vis mere Kristian Niels Kjærsgaards brændeskur står bagest i hans have.

Brændeforhandlere har tidligere meldt om kaotiske tilstande på markedet, hvor flere forhandlere har haft udsolgt. Og kombinationen af stor efterspørgsel og stigende priser kan få folk til at tage, hvad der ikke er deres.

Derfor har Kristian Niels Kjærsgaard nu sat et vildtkamera op, der tager billeder, når der registreres bevægelse, ved sit brændeskur. Ellers har han ikke tænkt sig at gøre mere ved det.

»Jeg har ikke meldt det til politiet. Hvad skal de gøre ved det? Og nu har jeg sat kamera op, så medmindre tyvene har hætte på hovedet, vil jeg ikke gøre mere.«

Han er ærgerlig over situationen – specielt fordi han er overbevist om, at nogen er presset, siden de vil gøre sig til tyve for brænde.

»Nogen må have frosset en nat. Det her er jo noget desperat, fordi der er en risiko for at blive taget for tyveri. Men mange står nok og mangler en del på grund af de voldsomme stigninger, så det er ikke sjovt,« siger Kristian.

Politiet har tidligere været ude at advare både private og erhvervsdrivende mod tyveri og opfordrer samtidig til at sikre brænde, så det ikke står frit fremme.

'Det er en kold tid, vi har i vente – og sandsynligvis også dyr! Så vores erfaring siger os desværre, at det kan give nogle folk de forkerte ideer. Vi har tidligere set, hvordan den slags kan føre til tyveri af alle mulige former for brændstoffer. Så hvis du har små og store oplag af træpiller, brændestakke, gasflasker, brændstoftanke og så videre, så overvej lige, om du kan gøre noget ekstra for at sikre tingene mod tyveri.'

Sådan lyder det blandt andet i et opslag på Facebook fra Midt- og Vestsjællands Politi.