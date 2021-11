»Må jeg ringe tilbage om fem minutter? Så prøver jeg at samle mig lidt.«

Sådan lyder det fra en rørt Kristian Juul Nielsen, da han skal fortælle om den respons, han har fået fra folk, der har takket ja til hans juletilbud.

Et tilbud, der lyder helt usædvanligt godt: Flæskesteg, and, rødkål, hvide og brunede kartofler og selvfølgelig brun sovs, serveret juleaften på Den Røde Pimpernel i Kerteminde – »og måske der også bliver plads til julegaver,« som Kristian, der er bestyrer af stedet, afslører.

Og hele svineriet er på hans regning.

Kristian Juul Nielsen er tidligere minkavler. Men fra 4. november 2020, hvor meldingen lød, at alle mink skulle aflives, og et halvt år frem, brugte han på at tænke over, hvad han så skulle beskæftige sig med. Efter kort overvejelse købte han Den Røde Pimpernel, som er en bar og et diskotek på Østfyn.

Og det var en fast kunde af stedet, der luftede ideen om at holde juleaften for enlige på stedets 264 kvadratmeter.

»Den idé greb jeg straks. Vi har pladsen og økonomien til det, og så føler jeg et socialt ansvar,« fortæller Kristian Juul Nielsen, der første gang fortalte sin historie til Fyens.dk.

»Vi har nogle højtideligheder i Danmark, hvor man omkring et fællesskab og sammenhold virkelig føler sig dansk. Og i min verden er der ingen, der skal sidde alene, når der er mulighed for at sidde sammen med andre,« siger Kristian.

Tilmeldingerne fra alle slags mennesker, mænd, kvinder, unge såvel som gamle, til arrangementet ruller ind, og responsen er så overvældende, at barejeren næsten ikke har ord for det. Efter en talepause får han dog fremstammet:

Så mange sidder alene Tidligere undersøgelser har vist, at cirka 13.000 danskere sidder ufrivilligt alene juleaften. Samtidig har coronapandemien betydet, at især særligt udsatte er blevet ekstra isolerede. Kilde: Røde Kors

»Det er kommet bag på mig, hvor meget det betyder at høre deres historier, deres skæbner. Nogle sidder alene juleaften, fordi de har mistet et familiemedlem, fået slået hånden af. Men det bekræfter mig i, at jeg gør det rigtige,« fortæller Kristian.

Der er plads til 80 gæster til arrangementet, der begynder 24. december klokken 17 med velkomstdrinks, og julemiddagen vil blive serveret klokken 18.

For at tilmelde sig, kan man møde op på Den Røde Pimpernel eller skrive til dem på Facebook. Kravet for tilmeldingen er, at man er enlig.

Vil du også gøre en forskel for dem, der er enlige juleaften?

Så kan du tilmelde dig Røde Kors' initiativ 'Julevenner,' hvor juleværter åbner deres hjem 24. december og inviterer dem, der mangler et sted at holde jul, hjem i privaten.